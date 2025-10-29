В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
Київ • УНН
В Україні розширюють грантову програму "Власна справа", дозволяючи молоді 18-25 років отримати до 200 тис. грн на бізнес. З 2026 року збільшать розміри грантів, а також розширять підтримку для ветеранів та їхніх родин.
В Україні розширюють наймасовішу грантову програму "Власна справа". Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду, передає УНН.
Деталі
Із 2026 року в Україні підвищать розміри грантів у програмі "Власна справа":
- до 100 тис. грн — без створення робочих місць;
- до 200 тис. грн — за одне місце;
- до 350 тис. грн — за два.
Молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу. Підприємці, які успішно реалізували попередній грант, матимуть змогу отримати додатковий мікрогрант. Розширено підтримку для ветеранів і їхніх родин: тепер гранти можуть отримувати також батьки, дорослі діти. А сім’ї загиблих Захисників — до 1 млн грн за умови створення нових робочих місць.
Додамо
Грантова програма "Власна справа" — це складова політик підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Вона вже допомогла понад 32 тисячам українців відкрити бізнес, створити 46 тисяч робочих місць і залучити понад 5 млрд грн в економіку.
Подати заявку та дізнатись деталі можна через "Дію" або в центрах зайнятості.
Український бізнес зможе отримати до 10 млн грн компенсації за воєнні ризики: як подати заявку24.10.25, 17:09 • 3160 переглядiв