Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон

В Украине готовят новый закон о жилищной политике, который гарантирует, в частности, детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, жилье после окончания пребывания в детских домах или приемных семьях. Закон закрывает механизмы злоупотреблений, когда квартиры получали те, кто на самом деле в них не нуждался, и обеспечивает справедливый доступ к государственному жилищному фонду для наиболее уязвимых.

Об этом журналисту УНН рассказала глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Подробности

На базе Комитета продолжается проработка поправок к законопроекту №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Согласно документу, детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, после завершения пребывания в детских домах или приемных семьях государство в течение месяца будет предоставлять жилье для временного или социального проживания до получения постоянного жилья.

Кроме того, они сохранят право на льготные кредиты для строительства собственного жилья. Хотя государство и раньше должно было обеспечивать таких детей жильем, новый закон детализирует механизмы предоставления и четкие сроки, делая систему более прозрачной и эффективной.

Мы отменяем Жилищный кодекс и внедряем новое законодательство. Прежде всего, это первый закон, вот №12377, который называется "Об основных принципах жилищной политики". Этим законом отменяется приватизация служебного жилья. Этим законом вводятся новые нормы относительно создания в Украине социального жилья. Этим законом вводится планирование жилищной политики, цифровизация и так далее - пояснила Шуляк.

Вместе с тем, она отметила, что есть выделенные отдельные категории лиц, для которых предусмотрены специальные положения законодательства. Речь идет о военнослужащих, Национальной полиции, спасателях ГСЧС, а также детях-сиротах и лицах, лишенных родительской опеки.

Для этих категорий в законе предусмотрены отдельные нормы и ссылки на соответствующие акты. Так, для военнослужащих применяется "Закон об особом социальном статусе военнослужащих и членов их семей". Для работников Национальной полиции – "Закон о Национальной полиции". Для спасателей и работников ГСЧС - положения Кодекса гражданской защиты.

Что касается детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки, то для них действует специальный закон, регламентирующий организационно-правовые условия их социальной защиты.

Это как раз для того, чтобы все эти категории, о которых я говорила, имели возможность получать, продолжать получать бесплатное жилье, продолжать пользоваться приватизацией такого жилья и иметь все те привилегии, которые на сегодня эти люди имеют, потому что этот закон – "Об основных принципах жилищной политики", он уже не даст возможности этой бесконечной приватизации, бесконечного получения бесплатного жилья и всех других вещей в сфере жилья, где были постоянные злоупотребления - отметила нардеп.

Ссылаясь на последние расследования "Бигус", Шуляк подчеркнула, что бывали случаи, когда квартиры получались бесплатно, в частности работниками академии МВД, а затем перепродавались. Получалось так, что жилищный фонд, предназначенный для тех, кто действительно нуждался в жилье, использовали люди, у которых такой потребности не было. Иными словами, раньше ресурсы предназначались не по назначению и оставались недоступными для тех, кто в них действительно нуждался. Новый законопроект должен это исправить, говорит депутат.

Поэтому все эти коммерческие вещи закрываются, злоупотребления закрываются, но для этих четырех категорий (военнослужащих, Национальной полиции, спасателей ГСЧС, детей-сирот – ред.), о которых я сказала, будет действовать особое законодательство, чтобы для них была возможна и приватизация, и бесплатное предоставление государством квартир - подытожила Шуляк.

Напомним

