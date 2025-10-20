$41.730.10
48.760.24
ukenru
Эксклюзив
07:13 • 2528 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24 • 10107 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
02:26 • 17396 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 57324 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 88979 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19 • 51657 просмотра
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24 • 46405 просмотра
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
Эксклюзив
19 октября, 08:44 • 42684 просмотра
В Винницкой области мужчина поджег себя и своего сына
18 октября, 21:14 • 47334 просмотра
путин готов отдать Запорожскую и Херсонскую области в обмен на полный контроль над Донецком
18 октября, 20:45 • 55010 просмотра
В Ирландии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинца Вадима Давыденко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.5м/с
85%
749мм
Популярные новости
Запретил ПЦУ отпевать его и призвал к созданию единой независимой УПЦ: Филарет обнародовал духовное завещаниеPhoto19 октября, 21:58 • 21288 просмотра
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому20 октября, 00:21 • 22896 просмотра
Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи20 октября, 00:48 • 6318 просмотра
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности01:54 • 16977 просмотра
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда04:49 • 13316 просмотра
публикации
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 88989 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 59036 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 138323 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 159111 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 182251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Джей Ди Вэнс
Елена Шуляк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 48039 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 51749 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 70708 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 69950 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 96356 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
9К720 Искандер
Шахед-136
Нефть марки Brent

Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон

Киев • УНН

 • 2550 просмотра

В Украине готовят новый закон о жилищной политике, который гарантирует детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, жилье после 18 лет. Документ предусматривает предоставление временного или социального жилья до получения постоянного жилья и сохраняет право на льготные кредиты.

Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон

В Украине готовят новый закон о жилищной политике, который гарантирует, в частности, детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, жилье после окончания пребывания в детских домах или приемных семьях. Закон закрывает механизмы злоупотреблений, когда квартиры получали те, кто на самом деле в них не нуждался, и обеспечивает справедливый доступ к государственному жилищному фонду для наиболее уязвимых.

Об этом журналисту УНН рассказала глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Подробности

На базе Комитета продолжается проработка поправок к законопроекту №12377 "Об основных принципах жилищной политики". Согласно документу, детям-сиротам и лицам, лишенным родительской опеки, после завершения пребывания в детских домах или приемных семьях государство в течение месяца будет предоставлять жилье для временного или социального проживания до получения постоянного жилья.

Кроме того, они сохранят право на льготные кредиты для строительства собственного жилья. Хотя государство и раньше должно было обеспечивать таких детей жильем, новый закон детализирует механизмы предоставления и четкие сроки, делая систему более прозрачной и эффективной.

Мы отменяем Жилищный кодекс и внедряем новое законодательство. Прежде всего, это первый закон, вот №12377, который называется "Об основных принципах жилищной политики". Этим законом отменяется приватизация служебного жилья. Этим законом вводятся новые нормы относительно создания в Украине социального жилья. Этим законом вводится планирование жилищной политики, цифровизация и так далее

- пояснила Шуляк.

Вместе с тем, она отметила, что есть выделенные отдельные категории лиц, для которых предусмотрены специальные положения законодательства. Речь идет о военнослужащих, Национальной полиции, спасателях ГСЧС, а также детях-сиротах и лицах, лишенных родительской опеки.

Для этих категорий в законе предусмотрены отдельные нормы и ссылки на соответствующие акты. Так, для военнослужащих применяется "Закон об особом социальном статусе военнослужащих и членов их семей". Для работников Национальной полиции – "Закон о Национальной полиции". Для спасателей и работников ГСЧС - положения Кодекса гражданской защиты.

Что касается детей-сирот и лиц, лишенных родительской опеки, то для них действует специальный закон, регламентирующий организационно-правовые условия их социальной защиты.

Это как раз для того, чтобы все эти категории, о которых я говорила, имели возможность получать, продолжать получать бесплатное жилье, продолжать пользоваться приватизацией такого жилья и иметь все те привилегии, которые на сегодня эти люди имеют, потому что этот закон – "Об основных принципах жилищной политики", он уже не даст возможности этой бесконечной приватизации, бесконечного получения бесплатного жилья и всех других вещей в сфере жилья, где были постоянные злоупотребления

- отметила нардеп.

Ссылаясь на последние расследования "Бигус", Шуляк подчеркнула, что бывали случаи, когда квартиры получались бесплатно, в частности работниками академии МВД, а затем перепродавались. Получалось так, что жилищный фонд, предназначенный для тех, кто действительно нуждался в жилье, использовали люди, у которых такой потребности не было. Иными словами, раньше ресурсы предназначались не по назначению и оставались недоступными для тех, кто в них действительно нуждался. Новый законопроект должен это исправить, говорит депутат.

Поэтому все эти коммерческие вещи закрываются, злоупотребления закрываются, но для этих четырех категорий (военнослужащих, Национальной полиции, спасателей ГСЧС, детей-сирот – ред.), о которых я сказала, будет действовать особое законодательство, чтобы для них была возможна и приватизация, и бесплатное предоставление государством квартир

- подытожила Шуляк.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Украине разрабатывают механизм для включения владельцев жилья в памятниках архитектуры в программу "єВідновлення". Правительство утвердило постановление, которое позволяет подтверждать разрушение жилья-памятника Актом комиссионного обследования, что открывает доступ к компенсациям.

Алена Уткина

ПолитикаНедвижимость
Кабинет Министров Украины
Национальная полиция Украины
Елена Шуляк
Слуга народа
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина