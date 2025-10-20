$41.730.10
Ексклюзив
07:13 • 3176 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Публікації
УНН Lite
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон

Київ • УНН

 • 3184 перегляди

В Україні готують новий закон про житлову політику, який гарантує дітям-сиротам та особам, позбавленим батьківського піклування, житло після 18 років. Документ передбачає надання тимчасового або соціального житла до отримання постійного помешкання та зберігає право на пільгові кредити.

Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон

В Україні готують новий закон про житлову політику, який гарантує зокрема дітям-сиротам та особам, позбавленим батьківського піклування, житло після закінчення перебування у дитячих будинках або прийомних сім’ях. Закон закриває механізми зловживань, коли квартири отримували ті, хто насправді їх не потребував, і забезпечує справедливий доступ до державного житлового фонду для найуразливіших.

Про це журналісту УНН розповіла очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Деталі

На базі Комітету триває опрацювання правок до законопроекту №12377 "Про основні засади житлової політики". Згідно з документом, дітям-сиротам та особам, позбавленим батьківського піклування, після завершення перебування у дитячих будинках або прийомних сім’ях держава протягом місяця надаватиме житло для тимчасового або соціального проживання до отримання постійного помешкання.

Крім того, вони збережуть право на пільгові кредити для будівництва власного житла. Хоча держава і раніше мала забезпечувати таких дітей житлом, новий закон деталізує механізми надання та чіткі строки, роблячи систему прозорішою та більш ефективною.

Ми скасовуємо Житловий кодекс і впроваджуємо нове законодавство. Перш за все, це перший закон, оце №12377, який називається "Про основні засади житлової політики". Цим законом скасовується приватизація службового житла. Цим законом вводяться нові норми стосовно створення в Україні соціального житла. Цим законом вводиться планування житлової політики, цифровізація і таке інше

- пояснила Шуляк.

Разом із тим, вона зазначила, що є виділені окремі категорії осіб, для яких передбачені спеціальні положення законодавства. Йдеться про військовослужбовців, Національну поліцію, рятівників ДСНС, а також дітей-сиріт і осіб, позбавлених батьківського піклування.

Для цих категорій у законі передбачено окремі норми та посилання на відповідні акти. Так, для військовослужбовців застосовується "Закон про особливий соціальний статус військовослужбовців та членів їхніх сімей". Для працівників Національної поліції – "Закон про Національну поліцію". Для рятівників та працівників ДСНС - положення Кодексу цивільного захисту.

Що стосується дітей-сиріт та осіб, позбавлених батьківського піклування, то для них діє спеціальний закон, який регламентує організаційно-правові умови їх соціального захисту.

Це якраз для того, щоб всі ці категорії, про які я говорила, мали можливість отримувати, продовжувати отримувати безкоштовне житло, продовжувати користуватись приватизацією такого житла і мати всі ті привілеї, які на сьогодні ці люди мають, тому що цей закон – "Про основні засади житлової політики", він уже не дасть можливості цієї безкінечної приватизації, безкінечне отримання безкоштовного житла і всіх інших речей в сфері житла, де були постійні зловживання

- зазначила нардепка.

Посилаючись на останні розслідування "Бігус", Шуляк наголосила на тому, що бували випадки, коли квартири отримувались безкоштовно, зокрема працівниками академії МВС, а потім перепродавались. Виходило так, що житловий фонд, призначений для тих, хто дійсно потребував житла, використовували люди, у яких такої потреби не було. Іншими словами, раніше ресурси призначалися не за призначенням і залишалися недоступними для тих, хто їх дійсно потребував. Новий законопроєкт має це виправити, каже депутатка.

Тому всі ці комерційні речі закриваються, зловживання закриваються, але для оцих чотирьох категорій (військовослужбовців, Національну поліцію, рятувальників ДСНС, дітей-сиріт – ред.) про які я сказала, буде діяти особливе законодавство, щоб для них була можлива і приватизація, і безкоштовне надання державою квартир

- підсумувала Шуляк.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що в Україні розробляють механізм для включення власників житла в пам'ятках архітектури до програми "єВідновлення". Уряд затвердив постанову, яка дозволяє підтверджувати руйнацію житла-пам'ятки Актом комісійного обстеження, що відкриває доступ до компенсацій.

Альона Уткіна

ПолітикаНерухомість
Кабінет Міністрів України
Національна поліція України
Олена Шуляк
Слуга народу
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна