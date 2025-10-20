Национальная академия медицинских наук Украины присоединилась к ведущему объединению Европы
Киев • УНН
Национальная академия медицинских наук Украины стала членом Европейской академии медицинских наук (FEAM). Это открывает новые возможности для интеграции украинской медицинской науки в европейское исследовательское пространство.
Национальная академия медицинских наук Украины стала членом Европейской академии медицинских наук (Federation of European Academies of Medicine, FEAM) — авторитетного объединения ведущих медицинских академий Европы, которое формирует научную политику в сфере здравоохранения и биомедицины.
"Мы рады приветствовать Национальную академию медицинских наук Украины (НАМН) как нового члена FEAM. Мы надеемся на сотрудничество с целью усиления влияния европейской медицинской науки и развития взаимодействия в рамках нашей сети.
Профессор Василий Лазоришинец стал новым членом Совета FEAM", – говорится в сообщении.
• Это решение открывает новые возможности для интеграции украинской медицинской науки в европейское исследовательское пространство с целью улучшения здоровья, безопасности и благосостояния европейских граждан.
• Академия сможет участвовать в разработке совместных научных рекомендаций, экспертных заключений и стратегических документов по вопросам общественного здоровья, медицинских технологий и биоэтики.
• Членство в FEAM — признание высокого уровня научных достижений украинских ученых и вклада Национальной академии медицинских наук Украины в развитие современной медицины.
Это важный шаг к еще более тесному сотрудничеству Украины с европейским научным сообществом и утверждению роли нашего государства как активного партнера в формировании будущего медицинской отрасли.
К сведению
Национальная академия медицинских наук Украины основана Указом Президента Украины от 24 февраля 1993 г. Академия является государственной научной организацией по проблемам медицины и здравоохранения, основанной на государственной собственности, которая действует в соответствии с законодательством Украины на самоуправляемой основе.