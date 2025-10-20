Національна академія медичних наук України приєдналася до провідного об'єднання Європи

Національна академія медичних наук України стала членом Європейської академії медичних наук (Federation of European Academies of Medicine, FEAM) — авторитетного об’єднання провідних медичних академій Європи, яке формує наукову політику у сфері охорони здоров’я та біомедицини.

"Ми раді вітати Національну академію медичних наук України (НАМН) як нового члена FEAM. Ми сподіваємося на співпрацю з метою посилення впливу європейської медичної науки та розвитку взаємодії в рамках нашої мережі.

Професор Василь Лазоришинець став новим членом Ради FEAM", – йдеться у повідомленні.

• Це рішення відкриває нові можливості для інтеграції української медичної науки у європейський дослідницький простір з метою покращення здоров'я, безпеки та добробуту європейських громадян.

• Академія зможе долучатися до розробки спільних наукових рекомендацій, експертних висновків і стратегічних документів з питань громадського здоров’я, медичних технологій та біоетики.

• Членство у FEAM — визнання високого рівня наукових досягнень українських вчених та внеску Національної академії медичних наук України у розвиток сучасної медицини.

Це важливий крок до ще тіснішої співпраці України з європейською науковою спільнотою та утвердження ролі нашої держави як активного партнера у формуванні майбутнього медичної галузі.

До відома

Національна академія медичних наук України заснована Указом Президента України від 24 лютого 1993 р. Академія є державною науковою організацією з проблем медицини та охорони здоров'я, заснованою на державній власності, яка діє відповідно до законодавства України на самоврядній основі.