Національна академія медичних наук України приєдналася до провідного об'єднання Європи

2346 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
11668 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
19 жовтня, 18:24 • 52202 перегляди
Трамп закликав Зеленського прийняти умови москви, інакше путін "знищить" Україну - FT
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 80845 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
19 жовтня, 14:19 • 48674 перегляди
Кінець миру на Близькому Сході? Ізраїль завдав потужних авіаударів по Газі після атак бойовиків - ЗМІVideo
19 жовтня, 09:24 • 44867 перегляди
росіяни випустили по Україні понад 3270 ударних дронів та 1370 авіабомб за тиждень - ЗеленськийVideo
Ексклюзив
19 жовтня, 08:44 • 41954 перегляди
На Вінниччині чоловік підпалив себе та свого сина
18 жовтня, 21:14 • 47135 перегляди
путін готовий віддати Запорізьку та Херсонську області в обмін на повний контроль над Донецьком
18 жовтня, 20:45 • 54891 перегляди
В Ірландії заарештували підозрюваного у вбивстві 17-річного українця Вадима Давиденка
Ексклюзив
18 жовтня, 10:58 • 48178 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
Збройні Сили Литви отримали перші вертольоти Black Hawk зі США
19 жовтня, 21:09 • 7442 перегляди
Заборонив ПЦУ відспівувати його та закликав до створення єдиної незалежної УПЦ: Філарет оприлюднив духовний заповіт
19 жовтня, 21:58 • 17115 перегляди
"Я йому ноги зламаю": румунська депутатка публічно пригрозила Зеленському
20 жовтня, 00:21 • 18702 перегляди
У Єгипті знайшли 4400-річні рожеві двері, які неможливо відкрити: подробиці
01:54 • 12704 перегляди
На Сумщині через обстріли рф пошкоджена залізниця: затримуються поїзди
04:49 • 5992 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 80845 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінів
19 жовтня, 08:35 • 55301 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 134851 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
16 жовтня, 12:39 • 155737 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 178984 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Піт Гегсет
Густаво Петро
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Херсонська область
Єгипет
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується
19 жовтня, 04:31 • 45482 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили
18 жовтня, 06:19 • 50016 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема
17 жовтня, 20:07 • 68901 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
17 жовтня, 10:57 • 68397 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фото
15 жовтня, 15:48 • 94881 перегляди
Соціальна мережа
Financial Times
Brent
Truth Social
Boeing 747

Національна академія медичних наук України приєдналася до провідного об'єднання Європи

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Національна академія медичних наук України стала членом Європейської академії медичних наук (FEAM). Це відкриває нові можливості для інтеграції української медичної науки в європейський дослідницький простір.

Національна академія медичних наук України приєдналася до провідного об'єднання Європи

Національна академія медичних наук України стала членом Європейської академії медичних наук (Federation of European Academies of Medicine, FEAM) — авторитетного об’єднання провідних медичних академій Європи, яке формує наукову політику у сфері охорони здоров’я та біомедицини.

"Ми раді вітати Національну академію медичних наук України (НАМН) як нового члена FEAM. Ми сподіваємося на співпрацю з метою посилення впливу європейської медичної науки та розвитку взаємодії в рамках нашої мережі.

Професор Василь Лазоришинець став новим членом Ради FEAM", – йдеться у повідомленні.

• Це рішення відкриває нові можливості для інтеграції української медичної науки у європейський дослідницький простір з метою покращення здоров'я, безпеки та добробуту європейських громадян.

• Академія зможе долучатися до розробки спільних наукових рекомендацій, експертних висновків і стратегічних документів з питань громадського здоров’я, медичних технологій та біоетики.

• Членство у FEAM — визнання високого рівня наукових досягнень українських вчених та внеску Національної академії медичних наук України у розвиток сучасної медицини.

Це важливий крок до ще тіснішої співпраці України з європейською науковою спільнотою та утвердження ролі нашої держави як активного партнера у формуванні майбутнього медичної галузі.

До відома

Національна академія медичних наук України заснована Указом Президента України від 24 лютого 1993 р. Академія є державною науковою організацією з проблем медицини та охорони здоров'я, заснованою на державній власності, яка діє відповідно до законодавства України на самоврядній основі.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Україна