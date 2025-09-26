Число случаев раннего рака выросло на 79% за 30 лет: шокирующие данные исследования

В период с 1990 по 2019 год количество случаев раннего рака в мире выросло на 79%, а уровень смертности от него повысился на 28%. У поколения, рожденного после 1990 года, неуклонно увеличивается риск развития по меньшей мере 17 видов рака, в том числе тонкого кишечника и поджелудочной железы. Об этом свидетельствуют исследования, опубликованные в журнале Lancet Public Health, передает УНН.

Детали

Исследования американских онкологов показывают, что у людей, рожденных после 1990 года, наблюдается устойчивый рост риска возникновения 17 различных типов рака.

У людей, рожденных после 1980-х годов, риск диагностирования рака прямой кишки в четыре раза выше, чем у тех, кто родился около 1950 года - заявил эпидемиолог рака из Американского онкологического общества Хена Сон.

Отмечается, что в случае сохранения текущей тенденции, к 2030 году количество случаев онкозаболеваний в молодом возрасте по всему миру увеличится на 31%, а смертность - на 21%.

Так называемые "миллениалы" и "зумеры", люди, родившиеся после 2000-2010 годов, будут подвергаться непропорционально высокому риску развития онкозаболеваний на протяжении всей своей жизни.

Как объясняет гастроэнтеролог из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга Андреа Черчек, чем больше данных собирают исследователи, тем яснее они понимают, что тенденция к "омоложению" онкозаболеваний отнюдь не случайность. Более тщательный скрининг не может дать ответ, почему так происходит.

По мнению исследователей, одними из ключевых факторов могут быть экологические факторы в сочетании с изменениями образа жизни. Исследователи рассматривают несколько версий, однако ни одна из них не объясняет имеющийся всплеск заболеваемости. Имеющиеся данные указывают на совокупность факторов, которые способствуют росту количества онкозаболеваний среди молодежи.

Ученые отмечают, что любовь жителей западных стран к потреблению продуктов с высокой степенью обработки, значительным содержанием сахара, а также красного мяса - одна из наиболее вероятных причин.

Чем больше обработанных компонентов в западной диете, тем выше риск раннего развития колоректального рака. Но исследования показывают, что эта связь имеет сложный характер. Ожирение может быть частью общей картины, но не ее причиной - объясняет онколог Алок Корана из Кливлендской клиники.

Среди других причин также рассматривается стремительное распространение и накопление микропластика, как в окружающей среде, так и в организме людей и продуктах, которые они потребляют.

По словам хирурга-колоректолога из Университета Отаго Фрэнка Фризела, пока причинно-следственная связь между микропластиком и развитием онкозаболеваний в молодом возрасте еще не доказана, однако динамика роста использования пластика пугает и совпадает с ростом числа случаев рака у детей.

Коллекторальный рак, который сейчас занимает второе место по количеству смертей среди американских женщин моложе 50 лет и первое место — по количеству смертей среди мужчин, может быть связан с изменениями в составе кишечной микрофлоры.

Исследование, проведенное в 2024 году, связало раннее воздействие колибактина, токсина, вырабатываемого некоторыми видами кишечной палочки, с генетическими мутациями, которые часто наблюдаются у молодых пациентов с колоректальным раком.

На протяжении большей части 20-го века колоректальный рак выявляли преимущественно у людей в возрасте от 60-70 лет. Однако для рожденных после 1950-х годов все изменилось. Окружающая среда, в которой они выросли - питание, химические вещества, повседневные привычки - похоже, ускорили темпы развития болезни.

При этом очень часто колоректальный рак на начальных стадиях протекает без симптомов, или диагностируется как другие нарушения. Опрос, проведенный в США среди почти 900 человек с ранним колоректальным раком, показал, что 54% из них изначально сообщили о чем-то другом, обычно о геморрое. Более трети из них посетили трех или более врачей, прежде чем узнали правду.

Некоторые ученые теперь считают, что опухоли, возникающие на ранней стадии, могут расти быстрее, чем типичные раковые клетки, развиваясь за 1-2 года вместо обычных 5-15. Несмотря на мрачную статистику, есть и хорошая новость: общая смертность от рака продолжает снижаться благодаря более качественному лечению и ранней диагностике среди пожилых людей.

