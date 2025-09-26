Кількість випадків раннього раку зросла на 79% за 30 років: шокуючі дані дослідження

$41.410.03
48.660.14
ukenru
25 вересня, 17:19 • 11849 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 20976 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 23055 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 53641 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 37293 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 59599 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 58715 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 76793 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56046 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47538 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
81%
763мм
Популярнi новини
Північна Корея близька до створення ядерної ракети, здатної вразити США - президент Південної Кореї25 вересня, 17:35 • 2774 перегляди
Сибіга зустрівся з Генсеком ОБСЄ Сінірліоглу у штаб-квартирі ООН: що відомо25 вересня, 17:54 • 3494 перегляди
Виїзд до Польщі на двох пропускних пунктах ускладнено: в Держмитслужбі пояснили причини 25 вересня, 18:04 • 4388 перегляди
Угорські винищувачі перехопили п’ять російських літаків поблизу повітряного простору НАТО в БалтіїVideo25 вересня, 18:15 • 3980 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto01:05 • 4664 перегляди
Публікації
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 16733 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 23532 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 31298 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25 вересня, 10:24 • 53627 перегляди
Арифметика vs таблет-блогерка, або цифри не брешуть25 вересня, 10:14 • 34490 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Франція
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 21605 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 30121 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 63711 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 121742 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 79949 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Су-30
TikTok
The Washington Post
Saab JAS 39 Gripen

Кількість випадків раннього раку зросла на 79% за 30 років: шокуючі дані дослідження

Київ • УНН

 • 696 перегляди

З 1990 по 2019 рік кількість випадків раннього раку у світі зросла на 79%, а смертність від нього підвищилася на 28%. До 2030 року прогнозується збільшення онкозахворювань у молодих людей на 31%.

Кількість випадків раннього раку зросла на 79% за 30 років: шокуючі дані дослідження

У період з 1990 по 2019 рік кількість випадків раннього раку у світі зросла на 79%, а рівень смертності від нього підвищився на 28%. У покоління, народженого після 1990 року, невпинно збільшується ризик розвитку щонайменше 17 видів раку, зокрема тонкого кишківника та підшлункової залози. Про це свідчать дослідження, опубліковані в журналі Lancet Public Health, передає УНН.

Деталі

Дослідження американських онкологів показують, що у людей, народжених після 1990 року, спостерігається стале зростання ризику виникнення 17 різних типів раку.

У людей, народжених після 1980-х років, ризик діагностування раку прямої кишки в чотири рази вищий, ніж у тих, хто народився близько 1950 року 

- заявив епідеміолог раку з Американського онкологічного товариства Хена Сон. 

Зазначається, що у разі збереження поточної тенденції, до 2030 року кількість випадків онкозахворювань у молодому віці по всьому світу збільшиться на 31%, а смертність - на 21%.

Так звані "міленіали" та "зумери", люди що народились після 2000-2010 років, піддаватимуться непропорційно високому ризику розвитку онкозахворювань протягом усього свого життя.   

Як пояснює гастроентеролог з Меморіального онкологічного центру імені Слоуна-Кеттерінга Андреа Черчек, чим більше даних збирають дослідники, тим ясніше вони розуміють, що тенденція до "помолодшання" онкозахворювань аж ніяк не випадковість.  Більш ретельний скринінг не може дати відповідь, чому так відбувається. 

Вчені хочуть навчити мурах виявляти у людей онкологію30.01.23, 00:33 • 2460452 перегляди

На думку дослідників, одними з ключових факторів можуть бути екологічні чинники у поєднанні зі змінами способу життя. Дослідники розглядають кілька версій, однак жодна з них не пояснює наявний сплеск захворюваності. Наявні дані вказують на сукупність факторів, які сприяють зростанню кількості онкозахворювань серед молоді.

Вчені наголошують, що любов мешканців західних країн до споживання продуктів з високим ступенем обробки, значним вмістом цукру, а також червоного м’яса - одна з найбільш ймовірних причин.

Чим більше оброблених компонентів у західній дієті, тим вищим є ризик раннього розвитку колоректального раку. Але дослідження демонструють, що цей зв’язок має складний характер. Ожиріння може бути частиною загальної картини, але не її причиною

 - пояснює онколог Алок Корана з Клівлендської клініки. 

Серед інших причин також розглядається стрімке поширення та накопичення мікропластику, як у навколишньому середовищі, так і в організмі людей та продуктах, які вони споживають.

За словами хірурга-колоректолога з Університету Отаго Френка Фрізела, наразі причинно-наслідковий зв’язок між мікропластиком та розвитком онкозахворювань у молодому віці ще не доведений, однак динаміка зростання використання пластику лякає та збігається зі зростанням числа випадків раку у дітей. 

Колекторальний рак, який наразі посідає друге місце за кількістю смертей серед американських жінок молодше 50 років та перше місце — за кількістю смертей серед чоловіків, може бути пов’язаний зі змінами у складі кишкової мікрофлори.

Дослідження, проведене у 2024 році, пов’язало ранній вплив колібактину, токсину, що виробляється деякими видами кишкової палички, з генетичними мутаціями, які часто спостерігаються у молодих пацієнтів з колоректальним раком.  

Онкологічне відділення ВООЗ визнало підсолоджувач аспартам "можливим канцерогеном"14.07.23, 10:20 • 1109956 переглядiв

Протягом більшої частини 20-го сторіччя колоректальний рак виявляли переважно в людей у віці від 60-70 років. Однак для народжених після 1950-х років все змінилось. Навколишнє середовище, в якому вони виросли - харчування, хімічні речовини, повсякденні звички - схоже, прискорили темпи розвитку хвороби.

При цьому дуже часто колоректальний рак на початкових стадіях протікає без симптомів, або діагностується як інші порушення. Опитування, проведене в США серед майже 900 людей з раннім колоректальним раком, показало, що 54% ​​з них спочатку повідомили про щось інше, зазвичай про геморой. Понад третина з них відвідали трьох або більше лікарів, перш ніж дізналися правду.

Деякі вчені тепер вважають, що пухлини, що виникають на ранній стадії, можуть зростати швидше, ніж типові ракові клітини, розвиваючись за 1-2 роки замість звичайних 5-15. Попри похмуру статистику, є і хороша новина: загальна смертність від раку продовжує знижуватися завдяки якіснішому лікуванню та ранній діагностиці серед людей похилого віку.

ВООЗ прогнозує зростання кількості випадків онкологічних захворювань більш ніж на 75% до 2050 року01.02.24, 16:28 • 22735 переглядiв

Віта Зеленецька

Здоров'яНовини Світу
Сполучені Штати Америки