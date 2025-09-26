Кількість випадків раннього раку зросла на 79% за 30 років: шокуючі дані дослідження

У період з 1990 по 2019 рік кількість випадків раннього раку у світі зросла на 79%, а рівень смертності від нього підвищився на 28%. У покоління, народженого після 1990 року, невпинно збільшується ризик розвитку щонайменше 17 видів раку, зокрема тонкого кишківника та підшлункової залози. Про це свідчать дослідження, опубліковані в журналі Lancet Public Health, передає УНН.

Деталі

Дослідження американських онкологів показують, що у людей, народжених після 1990 року, спостерігається стале зростання ризику виникнення 17 різних типів раку.

У людей, народжених після 1980-х років, ризик діагностування раку прямої кишки в чотири рази вищий, ніж у тих, хто народився близько 1950 року - заявив епідеміолог раку з Американського онкологічного товариства Хена Сон.

Зазначається, що у разі збереження поточної тенденції, до 2030 року кількість випадків онкозахворювань у молодому віці по всьому світу збільшиться на 31%, а смертність - на 21%.

Так звані "міленіали" та "зумери", люди що народились після 2000-2010 років, піддаватимуться непропорційно високому ризику розвитку онкозахворювань протягом усього свого життя.

Як пояснює гастроентеролог з Меморіального онкологічного центру імені Слоуна-Кеттерінга Андреа Черчек, чим більше даних збирають дослідники, тим ясніше вони розуміють, що тенденція до "помолодшання" онкозахворювань аж ніяк не випадковість. Більш ретельний скринінг не може дати відповідь, чому так відбувається.

На думку дослідників, одними з ключових факторів можуть бути екологічні чинники у поєднанні зі змінами способу життя. Дослідники розглядають кілька версій, однак жодна з них не пояснює наявний сплеск захворюваності. Наявні дані вказують на сукупність факторів, які сприяють зростанню кількості онкозахворювань серед молоді.

Вчені наголошують, що любов мешканців західних країн до споживання продуктів з високим ступенем обробки, значним вмістом цукру, а також червоного м’яса - одна з найбільш ймовірних причин.

Чим більше оброблених компонентів у західній дієті, тим вищим є ризик раннього розвитку колоректального раку. Але дослідження демонструють, що цей зв’язок має складний характер. Ожиріння може бути частиною загальної картини, але не її причиною - пояснює онколог Алок Корана з Клівлендської клініки.

Серед інших причин також розглядається стрімке поширення та накопичення мікропластику, як у навколишньому середовищі, так і в організмі людей та продуктах, які вони споживають.

За словами хірурга-колоректолога з Університету Отаго Френка Фрізела, наразі причинно-наслідковий зв’язок між мікропластиком та розвитком онкозахворювань у молодому віці ще не доведений, однак динаміка зростання використання пластику лякає та збігається зі зростанням числа випадків раку у дітей.

Колекторальний рак, який наразі посідає друге місце за кількістю смертей серед американських жінок молодше 50 років та перше місце — за кількістю смертей серед чоловіків, може бути пов’язаний зі змінами у складі кишкової мікрофлори.

Дослідження, проведене у 2024 році, пов’язало ранній вплив колібактину, токсину, що виробляється деякими видами кишкової палички, з генетичними мутаціями, які часто спостерігаються у молодих пацієнтів з колоректальним раком.

Протягом більшої частини 20-го сторіччя колоректальний рак виявляли переважно в людей у віці від 60-70 років. Однак для народжених після 1950-х років все змінилось. Навколишнє середовище, в якому вони виросли - харчування, хімічні речовини, повсякденні звички - схоже, прискорили темпи розвитку хвороби.

При цьому дуже часто колоректальний рак на початкових стадіях протікає без симптомів, або діагностується як інші порушення. Опитування, проведене в США серед майже 900 людей з раннім колоректальним раком, показало, що 54% ​​з них спочатку повідомили про щось інше, зазвичай про геморой. Понад третина з них відвідали трьох або більше лікарів, перш ніж дізналися правду.

Деякі вчені тепер вважають, що пухлини, що виникають на ранній стадії, можуть зростати швидше, ніж типові ракові клітини, розвиваючись за 1-2 роки замість звичайних 5-15. Попри похмуру статистику, є і хороша новина: загальна смертність від раку продовжує знижуватися завдяки якіснішому лікуванню та ранній діагностиці серед людей похилого віку.

