Всесвітній день оливкового дерева, Міжнародний день чоботаря: що відзначається 26 листопада

У середу, 26 листопада, у світі відзначається Всесвітній день оливкового дерева, Міжнародний день чоботаря, а також Всесвітній день сталого транспорту, пише УНН.

Всесвітній день оливкового дерева

Всесвітній день оливкового дерева відзначається щороку 26 листопада, це нова подія, що відносно недавно з’явилася в календарі міжнародних святкувань.

Схвалений ЮНЕСКО, цей день присвячений вшануванню оливкового дерева – символу мудрості, миру і процвітання, який має глибоке коріння у багатьох культурах і цивілізаціях Середземномор’я та за його межами.

Оливкове дерево – одне з найдавніших культурних дерев у світі, емблема ідентичності та способу життя середземноморського регіону. Його гілки традиційно символізують мир, а оливкова олія є основою раціону мільйонів людей.

Відзначення Всесвітнього дня оливкового дерева – це не лише данина культурному та історичному значенню оливи, а й заклик визнати її роль у сталому розвитку та захисті навколишнього середовища.

Всесвітній день оливкового дерева відзначається різноманітними подіями та заходами по всьому світу. Від дегустацій оливкової олії та освітніх семінарів до церемоній посадки дерев і наукових конференцій – цей день пропонує платформу для вшанування та захисту цього життєво важливого дерева.

Всесвітній день сталого транспорту

У травні 2023 року Генеральна асамблея ООН офіційно проголосила 26 листопада Всесвітнім днем сталого транспорту. Це стало результатом ініціативи Міжнародного союзу автомобільного транспорту (IRU), який запропонував створити день, присвячений питанням мобільності, екології та безпеки на транспорті.

Мета свята Всесвітній день сталого транспорту - об’єднати уряди, бізнеси, експертів і громадян навколо однієї простої ідеї: змінити транспортну систему так, щоб вона стала частиною розв’язання кліматичних проблем, а не їх джерелом.

Міжнародний день чоботаря

Міжнародний день чоботаря відзначається 26 листопада щорічно – це день, присвячений вшануванню вікового ремесла майстрів, що створюють або ремонтують взуття. Цей день вшановує ремесло й кваліфікованих ремісників, відомим як шевці, які протягом століть ремонтують і виготовляють взуття.

У світі масового виробництва взуття Міжнародний день чоботаря привертає увагу до кропіткої та творчої роботи цих майстрів і майстринь, підкреслюючи важливість їхньої професії в нашому повсякденному житті.

День пам'яті преподобного Аліпія Столпника

26 листопада православні віряни відзначають День пам’яті преподобного Аліпія Столпника. Народився Аліпій в місті Адріанополі, мати його була християнкою, а батько рано помер. Через це мати віддала хлопця на виховання до єпископа Феодора, а сама, позбавившись майна, пішла працювати у церкву.

Будучи юнаком Аліпій бажав служити Господу та для цього хотів усамітнитися, але єпископ тримав його біля себе.

Подвижницьке життя Аліпія почалося з подорожі до Константинополя, в якій він супроводжував свого владику. Під час подорожі уві сні преподобний побачив видіння, в якому йому явилася св. мучениця Євфимія і наказала повернутися додому та на місці занедбаного цвинтаря язичників побудувати храм.

Аліпій вказівку виконав. Поряд з церквою преподобний возвів для себе стовп, на якому безперестанно молився, наставляв та навчав протягом 53 років. За свою тверду віру та стійкість преподобний отримав від Бога дар зцілення тіла і душі, а також здатність пророкувати.

Лише останні 14 років свого життя Аліпій через хворобу ніг лежав, а не стояв, та все одно продовжував дякувати Творцю. З часом поряд зі стовпом "виросли" чоловічий та жіночий монастирі, якими керував Аліпій до самої смерті, а помер він у 118 років.

День пам'яті преподобного Якова Сирійського

26 листопада православною церквою вшановується пам’ять преподобного Якова Сирійського (пустельника). Перші згадки про життя Якова написані в книзі "Історія боголюбців" Феодорита Кирського, який знав преподобного особисто.

Жив Яків Сирійський та здійснював свої подвиги у V сторіччі на горі просто неба поруч з сирійським містом Кір. На момент написання книги Яків провів 38 років в молитві.

Преподобний, незважаючи на тяжку хворобу, вів аскетичне життя: носив вериги та волосяницю, їв тільки ввечері варену сочевицю, працював та безперестанку молився.

За тверду віру, праведність та терпіння преподобний досяг духовної досконалості та отримав від Господа дар виганяти бісів, зцілювати та воскрешати померлих. Пішов з життя преподобний у 457 році. На його честь побудовано монастир на Кафр-Рахіма.

