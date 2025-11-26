$42.370.10
25 ноября, 16:32 • 15976 просмотра
Зеленский хочет встретиться с Трампом, возможно в День благодарения, чтобы завершить работу над мирным соглашением - Ермак
25 ноября, 15:19 • 31586 просмотра
Незаконно заходили в оккупированные россией порты: Зеленский ввел санкции против 56 морских судов
25 ноября, 14:59 • 25599 просмотра
Axios узнал детали договоренностей по мирному плану: касается усиления гарантий безопасности и вынесения вопроса НАТО за рамки
25 ноября, 14:47 • 24672 просмотра
Главы разведок Украины и рф планировали встречу в Абу-Даби, приезд Дрискола стал неожиданностью - СМИ
Эксклюзив
25 ноября, 14:46 • 21523 просмотра
Это антиконституционно: в Раде раскритиковали инициативу директора НАБУ по конкурсу на должность Генпрокурора
25 ноября, 13:51 • 15162 просмотра
Запорожской АЭС нужен особый статус в случае мирного соглашения между Украиной и рф - МАГАТЭ
Эксклюзив
25 ноября, 13:41 • 14858 просмотра
Минздрав по требованию ОГП проводит проверку в скандальной одесской клинике Odrex, где умер пациент
Эксклюзив
25 ноября, 13:21 • 33098 просмотра
Теплый финал осени: синоптик рассказал, какой будет погода в последнюю неделю ноября
25 ноября, 13:06 • 14102 просмотра
СМИ: в США заявили, что украинская делегация согласовала с Соединенными Штатами условия потенциального мирного соглашения
25 ноября, 13:00 • 12060 просмотра
НАТО должно ускорить защиту восточного фланга от российских дронов - министр обороны Польши Косиняк-Камыш
публикации
Эксклюзивы
Всемирный день оливкового дерева, Международный день сапожника: что отмечается 26 ноября

Киев • УНН

 • 712 просмотра

26 ноября мир отмечает Всемирный день оливкового дерева, Международный день сапожника и Всемирный день устойчивого транспорта. Православные верующие чтят память преподобных Алипия Столпника и Иакова Сирийского.

Всемирный день оливкового дерева, Международный день сапожника: что отмечается 26 ноября

В среду, 26 ноября, в мире отмечается Всемирный день оливкового дерева, Международный день сапожника, а также Всемирный день устойчивого транспорта, пишет УНН.  

Всемирный день оливкового дерева

Всемирный день оливкового дерева отмечается ежегодно 26 ноября, это новое событие, относительно недавно появившееся в календаре международных празднований.

Одобренный ЮНЕСКО, этот день посвящен чествованию оливкового дерева – символа мудрости, мира и процветания, который имеет глубокие корни во многих культурах и цивилизациях Средиземноморья и за его пределами.

Оливковое дерево – одно из древнейших культурных деревьев в мире, эмблема идентичности и образа жизни средиземноморского региона. Его ветви традиционно символизируют мир, а оливковое масло является основой рациона миллионов людей.

Отмечание Всемирного дня оливкового дерева – это не только дань культурному и историческому значению оливы, но и призыв признать ее роль в устойчивом развитии и защите окружающей среды.

Всемирный день оливкового дерева отмечается разнообразными событиями и мероприятиями по всему миру. От дегустаций оливкового масла и образовательных семинаров до церемоний посадки деревьев и научных конференций – этот день предлагает платформу для чествования и защиты этого жизненно важного дерева.

К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата04.09.25, 10:53 • 55592 просмотра

Всемирный день устойчивого транспорта

В мае 2023 года Генеральная ассамблея ООН официально провозгласила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта. Это стало результатом инициативы Международного союза автомобильного транспорта (IRU), который предложил создать день, посвященный вопросам мобильности, экологии и безопасности на транспорте.

Цель праздника Всемирный день устойчивого транспорта - объединить правительства, бизнесы, экспертов и граждан вокруг одной простой идеи: изменить транспортную систему так, чтобы она стала частью решения климатических проблем, а не их источником.

ЕС вкладывает значительные средства в масштабное расширение инфраструктуры зарядных станций20.11.25, 10:50 • 3106 просмотров

Международный день сапожника

Международный день сапожника отмечается 26 ноября ежегодно – это день, посвященный чествованию векового ремесла мастеров, создающих или ремонтирующих обувь. Этот день чествует ремесло и квалифицированных ремесленников, известных как сапожники, которые на протяжении веков ремонтируют и изготавливают обувь.

В мире массового производства обуви Международный день сапожника привлекает внимание к кропотливой и творческой работе этих мастеров и мастериц, подчеркивая важность их профессии в нашей повседневной жизни.

TikTok Shop выходит на рынок роскошных товаров с сумками за 11 000 долларов25.11.25, 18:17 • 2340 просмотров

День памяти преподобного Алипия Столпника

26 ноября православные верующие отмечают День памяти преподобного Алипия Столпника. Родился Алипий в городе Адрианополе, мать его была христианкой, а отец рано умер. Из-за этого мать отдала мальчика на воспитание к епископу Феодору, а сама, лишившись имущества, пошла работать в церковь.

Будучи юношей, Алипий желал служить Господу и для этого хотел уединиться, но епископ держал его при себе.

Подвижническая жизнь Алипия началась с путешествия в Константинополь, в котором он сопровождал своего владыку. Во время путешествия во сне преподобный увидел видение, в котором ему явилась св. мученица Евфимия и приказала вернуться домой и на месте заброшенного кладбища язычников построить храм.

Алипий указание выполнил. Рядом с церковью преподобный возвел для себя столб, на котором беспрестанно молился, наставлял и учил в течение 53 лет. За свою твердую веру и стойкость преподобный получил от Бога дар исцеления тела и души, а также способность пророчествовать.

Лишь последние 14 лет своей жизни Алипий из-за болезни ног лежал, а не стоял, но все равно продолжал благодарить Творца. Со временем рядом со столбом "выросли" мужской и женский монастыри, которыми руководил Алипий до самой смерти, а умер он в 118 лет.

Памятник архитектуры национального значения: Михайловскую церковь в Черкасской области вернули в собственность государства11.10.25, 16:37 • 4674 просмотра

День памяти преподобного Иакова Сирийского

26 ноября православной церковью почитается память преподобного Иакова Сирийского (пустынника). Первые упоминания о жизни Иакова написаны в книге "История боголюбцев" Феодорита Кирского, который знал преподобного лично. 

Жил Иаков Сирийский и совершал свои подвиги в V столетии на горе под открытым небом рядом с сирийским городом Кир. На момент написания книги Иаков провел 38 лет в молитве.

Преподобный, несмотря на тяжелую болезнь, вел аскетическую жизнь: носил вериги и власяницу, ел только вечером вареную чечевицу, работал и беспрестанно молился.

За твердую веру, праведность и терпение преподобный достиг духовного совершенства и получил от Господа дар изгонять бесов, исцелять и воскрешать умерших. Ушел из жизни преподобный в 457 году. В его честь построен монастырь на Кафр-Рахима.

Крупнейшая протестантская церковь Северной Ирландии находится под уголовным расследованием17.11.25, 22:49 • 4586 просмотров

Павел Башинский

ОбществоКультура
Генеральная Ассамблея ООН
ЮНЕСКО