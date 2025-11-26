Всемирный день оливкового дерева, Международный день сапожника: что отмечается 26 ноября

В среду, 26 ноября, в мире отмечается Всемирный день оливкового дерева, Международный день сапожника, а также Всемирный день устойчивого транспорта, пишет УНН.

Всемирный день оливкового дерева

Всемирный день оливкового дерева отмечается ежегодно 26 ноября, это новое событие, относительно недавно появившееся в календаре международных празднований.

Одобренный ЮНЕСКО, этот день посвящен чествованию оливкового дерева – символа мудрости, мира и процветания, который имеет глубокие корни во многих культурах и цивилизациях Средиземноморья и за его пределами.

Оливковое дерево – одно из древнейших культурных деревьев в мире, эмблема идентичности и образа жизни средиземноморского региона. Его ветви традиционно символизируют мир, а оливковое масло является основой рациона миллионов людей.

Отмечание Всемирного дня оливкового дерева – это не только дань культурному и историческому значению оливы, но и призыв признать ее роль в устойчивом развитии и защите окружающей среды.

Всемирный день оливкового дерева отмечается разнообразными событиями и мероприятиями по всему миру. От дегустаций оливкового масла и образовательных семинаров до церемоний посадки деревьев и научных конференций – этот день предлагает платформу для чествования и защиты этого жизненно важного дерева.

К любому столу: топ вкусных и простых рецептов греческого салата

Всемирный день устойчивого транспорта

В мае 2023 года Генеральная ассамблея ООН официально провозгласила 26 ноября Всемирным днем устойчивого транспорта. Это стало результатом инициативы Международного союза автомобильного транспорта (IRU), который предложил создать день, посвященный вопросам мобильности, экологии и безопасности на транспорте.

Цель праздника Всемирный день устойчивого транспорта - объединить правительства, бизнесы, экспертов и граждан вокруг одной простой идеи: изменить транспортную систему так, чтобы она стала частью решения климатических проблем, а не их источником.

ЕС вкладывает значительные средства в масштабное расширение инфраструктуры зарядных станций

Международный день сапожника

Международный день сапожника отмечается 26 ноября ежегодно – это день, посвященный чествованию векового ремесла мастеров, создающих или ремонтирующих обувь. Этот день чествует ремесло и квалифицированных ремесленников, известных как сапожники, которые на протяжении веков ремонтируют и изготавливают обувь.

В мире массового производства обуви Международный день сапожника привлекает внимание к кропотливой и творческой работе этих мастеров и мастериц, подчеркивая важность их профессии в нашей повседневной жизни.

TikTok Shop выходит на рынок роскошных товаров с сумками за 11 000 долларов

День памяти преподобного Алипия Столпника

26 ноября православные верующие отмечают День памяти преподобного Алипия Столпника. Родился Алипий в городе Адрианополе, мать его была христианкой, а отец рано умер. Из-за этого мать отдала мальчика на воспитание к епископу Феодору, а сама, лишившись имущества, пошла работать в церковь.

Будучи юношей, Алипий желал служить Господу и для этого хотел уединиться, но епископ держал его при себе.

Подвижническая жизнь Алипия началась с путешествия в Константинополь, в котором он сопровождал своего владыку. Во время путешествия во сне преподобный увидел видение, в котором ему явилась св. мученица Евфимия и приказала вернуться домой и на месте заброшенного кладбища язычников построить храм.

Алипий указание выполнил. Рядом с церковью преподобный возвел для себя столб, на котором беспрестанно молился, наставлял и учил в течение 53 лет. За свою твердую веру и стойкость преподобный получил от Бога дар исцеления тела и души, а также способность пророчествовать.

Лишь последние 14 лет своей жизни Алипий из-за болезни ног лежал, а не стоял, но все равно продолжал благодарить Творца. Со временем рядом со столбом "выросли" мужской и женский монастыри, которыми руководил Алипий до самой смерти, а умер он в 118 лет.

Памятник архитектуры национального значения: Михайловскую церковь в Черкасской области вернули в собственность государства

День памяти преподобного Иакова Сирийского

26 ноября православной церковью почитается память преподобного Иакова Сирийского (пустынника). Первые упоминания о жизни Иакова написаны в книге "История боголюбцев" Феодорита Кирского, который знал преподобного лично.

Жил Иаков Сирийский и совершал свои подвиги в V столетии на горе под открытым небом рядом с сирийским городом Кир. На момент написания книги Иаков провел 38 лет в молитве.

Преподобный, несмотря на тяжелую болезнь, вел аскетическую жизнь: носил вериги и власяницу, ел только вечером вареную чечевицу, работал и беспрестанно молился.

За твердую веру, праведность и терпение преподобный достиг духовного совершенства и получил от Господа дар изгонять бесов, исцелять и воскрешать умерших. Ушел из жизни преподобный в 457 году. В его честь построен монастырь на Кафр-Рахима.

Крупнейшая протестантская церковь Северной Ирландии находится под уголовным расследованием