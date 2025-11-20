ЕС вкладывает значительные средства в масштабное расширение инфраструктуры зарядных станций

Европейская комиссия завершила очередной раунд грантовой программы и выделила 600 миллионов евро (почти 700 миллионов долларов) на расширение инфраструктуры для электротранспорта и альтернативного топлива в странах ЕС. Средства пойдут на 70 проектов в дорожном, морском, авиационном и внутреннем водном транспорте в рамках трансъевропейской транспортной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на InsideEVs.

Детали

Основная часть финансирования будет направлена на установку новых скоростных зарядных станций постоянного тока. Планируется монтаж более 1000 зарядных киосков мощностью 150 кВт для легковых автомобилей, более 2000 устройств на 350 кВт и еще 586 зарядных станций на 1 мегаватт для тяжелых грузовиков.

Зарядные точки появятся на ключевых транспортных маршрутах в 24 странах ЕС. Крупнейший грант получила французская компания Voltix, которая установит 288 МВт зарядных мощностей для тяжелых коммерческих транспортных средств в 45 локациях в нескольких странах.

Помимо развития зарядной сети для электромобилей, финансирование получат 16 аэропортов, планирующих электрифицировать наземные службы. Также ЕС поддерживает развитие водородного транспорта – будет построено 38 водородных заправочных станций для автомобилей, грузовиков и автобусов.

В морских портах реализуют проекты по электрификации портовых операций, установке станций берегового электроснабжения (OPS) и строительству аммиачных бункеровочных установок.

Все отобранные проекты стали частью второго заключительного раунда конкурса 2024-2025 годов в рамках Фонда инфраструктуры альтернативного топлива (AFIF), который завершился 11 июня 2025 года. В общей сложности с 2021 года AFIF уже выделил более 2,5 млрд долларов на развитие проектов альтернативного топлива в Европейском Союзе.

