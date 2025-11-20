$42.150.06
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники Odrex
10:22 • 10730 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13914 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 21062 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27936 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40371 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22582 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24887 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25231 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22462 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Тесла Модель Y

ЕС вкладывает значительные средства в масштабное расширение инфраструктуры зарядных станций

Киев • УНН

 • 2890 просмотра

Европейская комиссия выделила 600 млн евро на расширение инфраструктуры для электротранспорта и альтернативного топлива в ЕС. Средства пойдут на 70 проектов в дорожном, морском, авиационном и внутреннем водном транспорте.

ЕС вкладывает значительные средства в масштабное расширение инфраструктуры зарядных станций

Европейская комиссия завершила очередной раунд грантовой программы и выделила 600 миллионов евро (почти 700 миллионов долларов) на расширение инфраструктуры для электротранспорта и альтернативного топлива в странах ЕС. Средства пойдут на 70 проектов в дорожном, морском, авиационном и внутреннем водном транспорте в рамках трансъевропейской транспортной сети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на InsideEVs.

Детали

Основная часть финансирования будет направлена на установку новых скоростных зарядных станций постоянного тока. Планируется монтаж более 1000 зарядных киосков мощностью 150 кВт для легковых автомобилей, более 2000 устройств на 350 кВт и еще 586 зарядных станций на 1 мегаватт для тяжелых грузовиков.

Зарядные точки появятся на ключевых транспортных маршрутах в 24 странах ЕС. Крупнейший грант получила французская компания Voltix, которая установит 288 МВт зарядных мощностей для тяжелых коммерческих транспортных средств в 45 локациях в нескольких странах.

Помимо развития зарядной сети для электромобилей, финансирование получат 16 аэропортов, планирующих электрифицировать наземные службы. Также ЕС поддерживает развитие водородного транспорта – будет построено 38 водородных заправочных станций для автомобилей, грузовиков и автобусов.

В морских портах реализуют проекты по электрификации портовых операций, установке станций берегового электроснабжения (OPS) и строительству аммиачных бункеровочных установок.

Все отобранные проекты стали частью второго заключительного раунда конкурса 2024-2025 годов в рамках Фонда инфраструктуры альтернативного топлива (AFIF), который завершился 11 июня 2025 года. В общей сложности с 2021 года AFIF уже выделил более 2,5 млрд долларов на развитие проектов альтернативного топлива в Европейском Союзе.

Солнечная энергетика лидирует в производстве электроэнергии в ЕС, доля возобновляемых источников достигла 54%01.10.25, 16:59 • 3337 просмотров

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
Энергетика
Электроэнергия
Европейская комиссия
Европейский Союз