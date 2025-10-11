Памятник архитектуры национального значения: Михайловскую церковь в Черкасской области вернули в собственность государства
Киев • УНН
Смелянская окружная прокуратура добилась возвращения Михайловской церкви в городе Городище, памятника архитектуры национального значения, в государственную собственность. Частное право собственности на церковь было зарегистрировано в 2018 году с нарушением законодательства.
Михайловскую церковь в Черкасской области, являющуюся памятником архитектуры национального значения, вернули в собственность государства. Суд признал незаконным выбытие церкви из государственной собственности и обязал ее вернуть в собственность государства. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.
По иску Смелянской окружной прокуратуры Михайловская церковь в городе Городище, являющаяся памятником архитектуры национального значения, возвращена в собственность государства. После пересмотра дела в апелляционной инстанции судебное решение вступило в законную силу. Суд признал незаконным выбытие объекта культурного наследия из государственной собственности и обязал ответчика вернуть церковь в собственность государства
Прокуроры доказали в суде, что в мае 2018 года право частной собственности на Михайловскую церковь было зарегистрировано за одной из религиозных организаций с нарушением требований законодательства. Сооружение является государственной собственностью и относится к памятникам культурного наследия национального значения.
Дополнение
Михайловская церковь – архитектурная жемчужина Черкасской области. Она возведена в 1844 году в стиле неоготики по проекту итальянского архитектора Джорджо Торричелли. Из-за своей формы она напоминает костел – с высокими шпилями, стрельчатыми окнами и необычной для православных храмов архитектурой.
На потолке сохранилась уникальная настенная роспись XIX века — "Страшный суд", площадь которой превышает 100 квадратных метров. Это один из самых интересных и ценных образцов сакральной живописи Черкасской области того времени.
Михайловская церковь является важной частью историко-культурного наследия Украины.
В настоящее время Министерство культуры и информационной политики Украины принимает меры по определению учреждения, которое будет балансодержателем Михайловской церкви. Это необходимо для обеспечения надлежащего ухода, охраны и сохранения памятника.
Возвращение Михайловской церкви в государственную собственность — важный шаг в деле защиты культурного наследия Украины. Это решение гарантирует сохранение уникального памятника для будущих поколений.
Напомним
