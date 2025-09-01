$41.320.06
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
14:20 • 6314 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
11:39 • 15311 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
1 вересня, 09:15 • 101025 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 68294 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
1 вересня, 07:50 • 122349 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
1 вересня, 06:45 • 130644 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 116150 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 95642 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30 • 36484 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
Понад 120 гектарів Нацпарку “Бузький Гард” повернуто державі - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Прокуратура Миколаївщини через суд домоглася визнання недійсними результатів земельних торгів. 121 гектар земель Національного природного парку "Бузький Гард" повернуто державі.

Понад 120 гектарів Нацпарку “Бузький Гард” повернуто державі - Офіс Генпрокурора

Результати земельних торгів було визнано недійсними. Фахівці прокуратури Миколаївщини продовжують протидію незаконному вибуттю земель, зберігаючи природну спадщину України. Про це передає УНН із посиланням на Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Миколаївщина: у суді прокурори домоглися визнання недійсними результати земельних торгів та повернули державі 121 га землі Національного природного парку "Бузький Гард". 

Заповідні та цінні землі повернуто державі. 

Довідка

Заповідну ділянку було віднесено до сільгоспугідь і за результатами аукціону, протизаконно проведеного Головним управлінням Держгеокадастру в Миколаївській області разом із Мигіївською сільрадою, передано в користування товариству, хоча вони не мали повноважень ними розпоряджатися. 

Встановлено, що результати торгів були сфальсифіковані: їх проведено без реальної конкуренції та із заниженою платою за користування землею.

Нагадаємо

На Київщині завдали шкоди довкіллю. Згідно з розслідуванням, представник лісового господарства ДП "Ліси України" надав незаконний дозвіл на вирубку 137 дерев віком понад 90 років.

Ігор Тележніков

