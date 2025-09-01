Понад 120 гектарів Нацпарку “Бузький Гард” повернуто державі - Офіс Генпрокурора

Результати земельних торгів було визнано недійсними. Фахівці прокуратури Миколаївщини продовжують протидію незаконному вибуттю земель, зберігаючи природну спадщину України. Про це передає УНН із посиланням на Офісу Генерального прокурора.

Деталі

Миколаївщина: у суді прокурори домоглися визнання недійсними результати земельних торгів та повернули державі 121 га землі Національного природного парку "Бузький Гард".

Заповідні та цінні землі повернуто державі.

Довідка

Заповідну ділянку було віднесено до сільгоспугідь і за результатами аукціону, протизаконно проведеного Головним управлінням Держгеокадастру в Миколаївській області разом із Мигіївською сільрадою, передано в користування товариству, хоча вони не мали повноважень ними розпоряджатися.

Встановлено, що результати торгів були сфальсифіковані: їх проведено без реальної конкуренції та із заниженою платою за користування землею.

Нагадаємо

