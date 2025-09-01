Более 120 гектаров Нацпарка «Бугский Гард» возвращено государству – Офис Генпрокурора

$41.320.06
15:53 • 726 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 6982 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 15929 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 104939 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 70027 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 125572 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 133749 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 118552 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 97603 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 36660 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 97598 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 96655 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 84854 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 82580 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 74938 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 6982 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 36981 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 125560 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 133737 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 118543 просмотра
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов10:27 • 16970 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 147062 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 276807 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 297292 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 292068 просмотра
Более 120 гектаров Нацпарка «Бугский Гард» возвращено государству – Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Прокуратура Николаевщины через суд добилась признания недействительными результатов земельных торгов. 121 гектар земель Национального природного парка "Бугский Гард" возвращен государству.

Более 120 гектаров Нацпарка «Бугский Гард» возвращено государству – Офис Генпрокурора

Результаты земельных торгов были признаны недействительными. Специалисты прокуратуры Николаевщины продолжают противодействие незаконному выбытию земель, сохраняя природное наследие Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Николаевщина: в суде прокуроры добились признания недействительными результаты земельных торгов и вернули государству 121 га земли Национального природного парка "Бугский Гард".

Заповедные и ценные земли возвращены государству.

Справка

Заповедный участок был отнесен к сельхозугодьям и по результатам аукциона, противозаконно проведенного Главным управлением Госгеокадастра в Николаевской области совместно с Мигиевским сельсоветом, передан в пользование обществу, хотя они не имели полномочий ими распоряжаться.

Установлено, что результаты торгов были сфальсифицированы: они проведены без реальной конкуренции и с заниженной платой за пользование землей.

Напомним

На Киевщине нанесен ущерб окружающей среде. Согласно расследованию, представитель лесного хозяйства ГП "Леса Украины" дал незаконное разрешение на вырубку 137 деревьев возрастом более 90 лет.

Игорь Тележников

