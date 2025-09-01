Более 120 гектаров Нацпарка «Бугский Гард» возвращено государству – Офис Генпрокурора

Результаты земельных торгов были признаны недействительными. Специалисты прокуратуры Николаевщины продолжают противодействие незаконному выбытию земель, сохраняя природное наследие Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Николаевщина: в суде прокуроры добились признания недействительными результаты земельных торгов и вернули государству 121 га земли Национального природного парка "Бугский Гард".

Заповедные и ценные земли возвращены государству.

Справка

Заповедный участок был отнесен к сельхозугодьям и по результатам аукциона, противозаконно проведенного Главным управлением Госгеокадастра в Николаевской области совместно с Мигиевским сельсоветом, передан в пользование обществу, хотя они не имели полномочий ими распоряжаться.

Установлено, что результаты торгов были сфальсифицированы: они проведены без реальной конкуренции и с заниженной платой за пользование землей.

Напомним

На Киевщине нанесен ущерб окружающей среде. Согласно расследованию, представитель лесного хозяйства ГП "Леса Украины" дал незаконное разрешение на вырубку 137 деревьев возрастом более 90 лет.