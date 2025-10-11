$41.510.00
48.210.00
ukenru
14:06 • 4456 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21 • 8158 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
12:56 • 15955 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:10 • 11442 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ "Башнафта", який за 1400 кілометрів від України - джерело
08:54 • 20078 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 30301 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 41691 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 54480 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
10 жовтня, 14:10 • 34503 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
10 жовтня, 14:04 • 28754 перегляди
Тривають детальні дискусії щодо надання Україні ракет "Томагавк", відповіді "ні" немає - МЗС
Пам’ятка архітектури національного значення: Михайлівську церкву на Черкащині повернули у власність держави

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Смілянська окружна прокуратура домоглася повернення Михайлівської церкви у місті Городище, пам'ятки архітектури національного значення, у державну власність. Приватне право власності на церкву було зареєстровано у 2018 році з порушенням законодавства.

Пам’ятка архітектури національного значення: Михайлівську церкву на Черкащині повернули у власність держави

Михайлівську церкву на Черкащині, що є пам’яткою архітектури національного значення, повернули у власність держави. Суд визнав незаконним вибуття церкви з державної власності та зобов’язав її повернути у власність держави. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.

За позовом Смілянської окружної прокуратури Михайлівська церква в місті Городище, що є пам’яткою архітектури національного значення, повернута у власність держави. Після перегляду справи в апеляційній інстанції судове рішення набрало законної сили. Суд визнав незаконним вибуття об’єкта культурної спадщини з державної власності та зобов’язав відповідача повернути церкву у власність держави 

- йдеться в повідомленні.

Прокурори довели в суді, що у травні 2018 року право приватної власності на Михайлівську церкву було зареєстровано за однією з релігійних організацій з порушенням вимог законодавства. Споруда є державною власністю та належить до пам’яток культурної спадщини національного значення.

Доповнення

Михайлівська церква - архітектурна перлина Черкащини. Її зведено у 1844 році у стилі неоготики за проєктом італійського архітектора Джорджо Торрічеллі. Через свою форму вона нагадує костьол - з високими шпилями, стрільчастими вікнами та незвичною для православних храмів архітектурою.

На стелі зберігся унікальний настінний розпис XIX століття — "Страшний суд", площа якого перевищує 100 квадратних метрів. Це один із найцікавіших і найцінніших зразків сакрального живопису Черкащини того часу.

Михайлівська церква є важливою частиною історико-культурної спадщини України.

Наразі Міністерство культури та інформаційної політики України вживає заходів щодо визначення установи, яка буде балансоутримувачем Михайлівської церкви. Це необхідно для забезпечення належного догляду, охорони та збереження пам’ятки.

Повернення Михайлівської церкви у державну власність — важливий крок у справі захисту культурної спадщини України. Це рішення гарантує збереження унікальної пам’ятки для майбутніх поколінь.

Нагадаємо

Прокуратура Миколаївщини через суд домоглася визнання недійсними результатів земельних торгів. 121 гектар земель Національного природного парку "Бузький Гард" повернуто державі.

Антоніна Туманова

