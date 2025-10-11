Пам’ятка архітектури національного значення: Михайлівську церкву на Черкащині повернули у власність держави
Київ • УНН
Смілянська окружна прокуратура домоглася повернення Михайлівської церкви у місті Городище, пам'ятки архітектури національного значення, у державну власність. Приватне право власності на церкву було зареєстровано у 2018 році з порушенням законодавства.
Михайлівську церкву на Черкащині, що є пам’яткою архітектури національного значення, повернули у власність держави. Суд визнав незаконним вибуття церкви з державної власності та зобов’язав її повернути у власність держави. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.
За позовом Смілянської окружної прокуратури Михайлівська церква в місті Городище, що є пам’яткою архітектури національного значення, повернута у власність держави. Після перегляду справи в апеляційній інстанції судове рішення набрало законної сили. Суд визнав незаконним вибуття об’єкта культурної спадщини з державної власності та зобов’язав відповідача повернути церкву у власність держави
Прокурори довели в суді, що у травні 2018 року право приватної власності на Михайлівську церкву було зареєстровано за однією з релігійних організацій з порушенням вимог законодавства. Споруда є державною власністю та належить до пам’яток культурної спадщини національного значення.
Доповнення
Михайлівська церква - архітектурна перлина Черкащини. Її зведено у 1844 році у стилі неоготики за проєктом італійського архітектора Джорджо Торрічеллі. Через свою форму вона нагадує костьол - з високими шпилями, стрільчастими вікнами та незвичною для православних храмів архітектурою.
На стелі зберігся унікальний настінний розпис XIX століття — "Страшний суд", площа якого перевищує 100 квадратних метрів. Це один із найцікавіших і найцінніших зразків сакрального живопису Черкащини того часу.
Михайлівська церква є важливою частиною історико-культурної спадщини України.
Наразі Міністерство культури та інформаційної політики України вживає заходів щодо визначення установи, яка буде балансоутримувачем Михайлівської церкви. Це необхідно для забезпечення належного догляду, охорони та збереження пам’ятки.
Повернення Михайлівської церкви у державну власність — важливий крок у справі захисту культурної спадщини України. Це рішення гарантує збереження унікальної пам’ятки для майбутніх поколінь.
Нагадаємо
