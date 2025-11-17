Крупнейшая протестантская церковь Северной Ирландии находится под уголовным расследованием

Полиция Северной Ирландии возбудила уголовное дело в отношении Пресвитерианской церкви Ирландии – крупнейшей протестантской конфессии региона – после того, как церковное руководство признало серьезные нарушения в работе с делами, связанными с защитой детей и уязвимых лиц в 2009–2022 годах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Правоохранители подтвердили, что проверяют возможные уголовные правонарушения и сотрудничают с соответствующими государственными структурами, чтобы "обеспечить жертвам доступ к процессу уголовного правосудия, а виновные понесут ответственность".

В заявлении церкви указано, что в течение более десяти лет она не передавала отдельные дела в государственные органы, вела "неадекватный учет" и не реагировала должным образом на предупреждения относительно отдельных членов общин. Масштаб организации значителен: примерно каждый шестой житель Северной Ирландии является прихожанином этой церкви.

Является фигурантом дела о препятствовании мобилизации: Синод ПЦУ отстранил епископа Ужгородского и Хустского Кирилла

После внутреннего аудита глава церковного отдела коммуникаций Тревор Гриббен подал в отставку. Исполняющий обязанности секретаря Генеральной Ассамблеи Дэвид Аллен признал вину.

Должен сказать сейчас, что эти недостатки непростительны, и никаких оправданий для них не существует. От имени Пресвитерианской церкви я глубоко сожалею – заявил Аллен.

В PCI подчеркнули, что нынешняя команда, ответственная за защиту, не причастна к выявленным нарушениям, и пообещали "полностью сотрудничать" как с внешним аудитом, так и с полицейским расследованием.

Папа Лев XIV встретился с жертвами сексуального насилия