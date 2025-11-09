Папа Лев XIV встретился с жертвами сексуального насилия

Папа Лев XIV провел почти трехчасовую встречу с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства из Бельгии. Присутствующие делились своей болью и травмами, которые преследуют их на протяжении многих лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Пресс-служба Святого Престола сообщила, что Папа внимательно слушал свидетельства пострадавших, каждый из которых подвергся насилию в детстве. Встреча проходила в "глубокой и болезненной атмосфере", а пострадавшие рассказывали о влиянии травмы на свою жизнь, отношения, веру и психическое здоровье.

Католическая церковь Бельгии уже длительное время переживает серьезный кризис из-за многочисленных скандалов, связанных с сексуальным насилием. За последние десятилетия выявлены сотни случаев жестоких злоупотреблений, среди которых дело бывшего епископа, изнасиловавшего двух племянников. Эти события вызвали масштабное общественное возмущение и требования реформ и реальной ответственности.

В прошлом году Папа Франциск во время визита в Бельгию уже встречался с пострадавшими, уделив им более двух часов личного общения. Папа Лев XIV, избранный шесть месяцев назад, продолжил эту работу, подчеркнув необходимость разрушить культуру замалчивания, "где зло скрывается за молчанием и властью".

В прошлом месяце Лев XIV провел первую официальную встречу с жертвами в Ватикане и получил отчет комиссии, в котором подчеркивалось, что Церковь делает недостаточно для поддержки пострадавших и предотвращения новых преступлений.

Еще до избрания Папой, во время служения в Перу, Лев XIV столкнулся с одним из резонансных скандалов в Латинской Америке и был среди первых епископов, кто открыто поддержал пострадавших.

Субботняя аудиенция стала одной из самых долгих за последнее время и демонстрирует личную вовлеченность Льва XIV и важность проблемы для Ватикана. Ватикан пообещал, что борьба с насилием и покрывательством преступлений станет приоритетом его понтификата.

