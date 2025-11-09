ukenru
Графики отключений электроэнергии
Папа Лев XIV встретился с жертвами сексуального насилия

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Папа Лев XIV провел почти три часа на встрече с бельгийскими жертвами сексуального насилия со стороны духовенства, выслушав их свидетельства о травмах. Католическая церковь Бельгии сталкивается с кризисом из-за сотен случаев злоупотреблений, а Папа обязался бороться с насилием и замалчиванием.

Папа Лев XIV встретился с жертвами сексуального насилия

Папа Лев XIV провел почти трехчасовую встречу с жертвами сексуального насилия со стороны духовенства из Бельгии. Присутствующие делились своей болью и травмами, которые преследуют их на протяжении многих лет. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Пресс-служба Святого Престола сообщила, что Папа внимательно слушал свидетельства пострадавших, каждый из которых подвергся насилию в детстве. Встреча проходила в "глубокой и болезненной атмосфере", а пострадавшие рассказывали о влиянии травмы на свою жизнь, отношения, веру и психическое здоровье.

Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святых20.10.25, 03:06 • 17021 просмотр

Католическая церковь Бельгии уже длительное время переживает серьезный кризис из-за многочисленных скандалов, связанных с сексуальным насилием. За последние десятилетия выявлены сотни случаев жестоких злоупотреблений, среди которых дело бывшего епископа, изнасиловавшего двух племянников. Эти события вызвали масштабное общественное возмущение и требования реформ и реальной ответственности.

Папа Лев XIV призывает СМИ противодействовать лжи, упоминая войну РФ в Украине и конфликт в Газе10.10.25, 08:25 • 3349 просмотров

В прошлом году Папа Франциск во время визита в Бельгию уже встречался с пострадавшими, уделив им более двух часов личного общения. Папа Лев XIV, избранный шесть месяцев назад, продолжил эту работу, подчеркнув необходимость разрушить культуру замалчивания, "где зло скрывается за молчанием и властью".

В прошлом месяце Лев XIV провел первую официальную встречу с жертвами в Ватикане и получил отчет комиссии, в котором подчеркивалось, что Церковь делает недостаточно для поддержки пострадавших и предотвращения новых преступлений.

Папа Лев совершит первое зарубежное путешествие – посетит Турцию и Ливан с призывом к миру27.10.25, 18:19 • 7702 просмотра

Еще до избрания Папой, во время служения в Перу, Лев XIV столкнулся с одним из резонансных скандалов в Латинской Америке и был среди первых епископов, кто открыто поддержал пострадавших.

Субботняя аудиенция стала одной из самых долгих за последнее время и демонстрирует личную вовлеченность Льва XIV и важность проблемы для Ватикана. Ватикан пообещал, что борьба с насилием и покрывательством преступлений станет приоритетом его понтификата.

Папа Лев XIV критикует "пузырь комфорта и роскоши", окружающий богатую элиту10.10.25, 09:53 • 3472 просмотра

