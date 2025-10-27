Папа Лев совершит первое зарубежное путешествие – посетит Турцию и Ливан с призывом к миру

Папа Лев XIV, первый понтифик из США, в этом году отправится в свою первую международную поездку, посетив восемь городов в Турции и Ливане, сообщил Ватикан. Визит продлится с 27 ноября по 2 декабря и станет символическим призывом к миру и межрелигиозному диалогу в регионе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В Турции Папа проведет ряд совместных мероприятий с Патриархом Варфоломеем, духовным лидером 260 миллионов православных, в честь 1700-летия Никейского собора в Изнике. Кроме того, он встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, посетит Голубую мечеть в Стамбуле и проведет мессу на Volkswagen Arena.

После этого Папа Лев отправится в Ливан, где встретится с президентом Джозефом Ауном, возглавит межрелигиозную встречу в Бейруте и проведет мессу под открытым небом на городской набережной. Особенной частью визита станет молитва на месте взрыва в порту Бейрута в 2020 году, который унес жизни более 200 человек.

Ватикан назвал официальный лозунг путешествия в Ливан – "Блаженны миротворцы".

По мнению экспертов, выбор стран с мусульманским большинством подчеркивает стремление Папы продолжить диалог между христианами и мусульманами, который стал одним из ключевых направлений понтификата его предшественника, Папы Франциска.

