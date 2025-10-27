Орбан попросил Папу Льва XIV поддержать антивоенные инициативы Венгрии
Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Папой Римским Львом XIV и попросил его поддержать антивоенные усилия Венгрии. Орбан также обсудит с Трампом влияние американских санкций против российских нефтяных компаний.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Папой Римским Львом XIV и попросил его поддержать антивоенные усилия его страны. Об этом Орбан написал на своей странице в Х, пишет УНН.
Детали
"Я попросил Его Святейшество поддержать антивоенные усилия Венгрии. Частная аудиенция с Его Святейшеством Папой Львом XIV", - написал Орбан на своей странице в Х.
Дополнение
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп проведут встречу на следующей неделе, чтобы обсудить влияние американских санкций против российских нефтяных компаний.
Виктор Орбан заявил, что страна работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".