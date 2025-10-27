$42.000.10
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерах
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Орбан попросил Папу Льва XIV поддержать антивоенные инициативы Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Папой Римским Львом XIV и попросил его поддержать антивоенные усилия Венгрии. Орбан также обсудит с Трампом влияние американских санкций против российских нефтяных компаний.

Орбан попросил Папу Льва XIV поддержать антивоенные инициативы Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Папой Римским Львом XIV и попросил его поддержать антивоенные усилия его страны. Об этом Орбан написал на своей странице в Х, пишет УНН.

Детали

"Я попросил Его Святейшество поддержать антивоенные усилия Венгрии. Частная аудиенция с Его Святейшеством Папой Львом XIV", - написал Орбан на своей странице в Х.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп проведут встречу на следующей неделе, чтобы обсудить влияние американских санкций против российских нефтяных компаний.

Виктор Орбан заявил, что страна работает над тем, как обойти санкции США против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

Павел Зинченко

