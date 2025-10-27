$42.000.10
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 15100 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 27731 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 24912 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 30262 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 37562 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 40497 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36413 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34380 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28157 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Орбан попросив Папу Лева XIV підтримати антивоєнні ініціативи Угорщини

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Левом XIV і попросив його підтримати антивоєнні зусилля Угорщини. Орбан також обговорить з Трампом вплив американських санкцій проти російських нафтових компаній.

Орбан попросив Папу Лева XIV підтримати антивоєнні ініціативи Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Левом XIV і попросив його підтримати антивоєнні зусилля його країни. Про це Орбан написав на своїй сторінці в Х, пише УНН.

Деталі

"Я попросив Його Святість підтримати антивоєнні зусилля Угорщини. Приватна аудієнція з Його Святістю Папою Левом XIV", - написав Орбан на своїй сторінці в Х.

Доповнення

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, щоб обговорити вплив американських санкцій проти російських нафтових компаній.

Віктор Орбан заявив, що країна працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".

