Орбан попросив Папу Лева XIV підтримати антивоєнні ініціативи Угорщини
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Левом XIV і попросив його підтримати антивоєнні зусилля Угорщини. Орбан також обговорить з Трампом вплив американських санкцій проти російських нафтових компаній.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з Папою Римським Левом XIV і попросив його підтримати антивоєнні зусилля його країни. Про це Орбан написав на своїй сторінці в Х, пише УНН.
Деталі
"Я попросив Його Святість підтримати антивоєнні зусилля Угорщини. Приватна аудієнція з Його Святістю Папою Левом XIV", - написав Орбан на своїй сторінці в Х.
Доповнення
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, щоб обговорити вплив американських санкцій проти російських нафтових компаній.
Віктор Орбан заявив, що країна працює над тим, як обійти санкції США проти російських нафтових компаній "лукойл" та "роснефть".