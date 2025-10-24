$41.760.01
Впервые за 500 лет: Король Великобритании помолился вместе с Папой Римским

Киев • УНН

 • 346 просмотра

Король Карл III и Папа Римский Лев XIV провели совместную молитву в Сикстинской капелле, что стало первым таким событием за 500 лет. Они прочитали «Отче наш» на английском языке, а король подарил Папе икону Святого Эдуарда Исповедника.

Впервые за 500 лет: Король Великобритании помолился вместе с Папой Римским

Британский король Карл III впервые за 500 лет провел совместную молитву с Папой Римским Львом XIV в Сикстинской капелле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW, BBC News.

Подробности

Британский король Карл III стал первым главой Англиканской церкви, который провел совместную молитву с католическим понтификом.

Во время службы в Сикстинской капелле король и Папа прочитали молитву "Отче наш" на английском языке - впервые за многие столетия она стала родной для понтифика, который по происхождению является американцем

- говорится в сообщении BBC News.

Отмечается, что Папа Римский Лев XIV и Карл III приняли участие в экуменической службе в Сикстинской капелле - впервые со времени раскола двух церквей 500 лет назад.

"Король Карл будет удостоен папского рыцарского звания и, в ответ, вручит Папе Льву титул рыцаря Большого Креста Ордена Бани", - пишет BBC News.

Также король подарил Папе икону Святого Эдуарда Исповедника — англосаксонского короля Англии XI века.

Напомним

Ранее сообщалось, что Король Чарльз III, находящийся с государственным визитом в Ватикане в середине этой недели, помолится с Папой Львом XIV во время экуменической службы в Сикстинской капелле.

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Папа Лев XIV
Карл III
Ватикан