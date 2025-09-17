Король Карл III призвал поддержать Украину на банкете для президента США Трампа
Киев • УНН
Король Великобритании Карл III на банкете для президента США Дональда Трампа призвал поддержать Украину. Он подчеркнул объединение союзников против тирании в Европе.
Детали
"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию", - сказал Карл III.
Глава Белого дома кивнул в ответ на его слова.
Указывается, что ключевым посланием речи монарха были глубокие связи между США и Великобританией.
Наши люди боролись и умирали вместе за ценности, которые для нас важны
Он высоко оценил "личную преданность президента поиску решений для некоторых самых сложных конфликтов в мире".
"Завершая свою речь, король Карл сказал, что, "восстанавливая" сегодня связь между Великобританией и США, "мы делаем это с непоколебимым доверием к нашей дружбе и нашей общей преданности независимости и свободе". Наконец он предложил тост за Трампа и Меланию, "а также за здоровье, процветание и счастье народа Соединенных Штатов Америки", - пишет издание.
Напомним
На банкете короля Великобритании для президента США Дональда Трампа гостям подадут три блюда, включая панна-котту, курицу-балотин и ванильную бомбу. Среди напитков — винтажный портвейн 1945 года и новый коктейль "Трансатлантический виски сауэр", созданный специально для этого события.
