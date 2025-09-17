$41.180.06
19:21
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17:46 • 9926 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 13764 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 14479 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 20969 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 34410 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 39169 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38696 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 105121 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 122188 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Король Карл III призвал поддержать Украину на банкете для президента США Трампа

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Король Великобритании Карл III на банкете для президента США Дональда Трампа призвал поддержать Украину. Он подчеркнул объединение союзников против тирании в Европе.

Король Карл III призвал поддержать Украину на банкете для президента США Трампа

Король Великобритании Карл III во время банкета для президента США Дональда Трампа призвал к поддержке Украины. Об этом сообщает ВВС, информирует УНН.

Детали

"Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники объединяемся в поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию", - сказал Карл III.

Глава Белого дома кивнул в ответ на его слова.

Указывается, что ключевым посланием речи монарха были глубокие связи между США и Великобританией.

Наши люди боролись и умирали вместе за ценности, которые для нас важны

- сказал король.

Он высоко оценил "личную преданность президента поиску решений для некоторых самых сложных конфликтов в мире".

"Завершая свою речь, король Карл сказал, что, "восстанавливая" сегодня связь между Великобританией и США, "мы делаем это с непоколебимым доверием к нашей дружбе и нашей общей преданности независимости и свободе". Наконец он предложил тост за Трампа и Меланию, "а также за здоровье, процветание и счастье народа Соединенных Штатов Америки", - пишет издание.

Напомним

На банкете короля Великобритании для президента США Дональда Трампа гостям подадут три блюда, включая панна-котту, курицу-балотин и ванильную бомбу. Среди напитков — винтажный портвейн 1945 года и новый коктейль "Трансатлантический виски сауэр", созданный специально для этого события.

Вадим Хлюдзинский

