Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Президент США Дональд Трамп и Мелания прибыли в Виндзорский замок, где их встретили принц Уильям и Кейт. Трамп нарушил королевский протокол, прикоснувшись к Уильяму по руке и похлопав короля по спине.

Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок

Президент США Дональд Трамп и первая американская леди Мелания прибыли в Виндзорский замок, где их встретили принц Уильям и Кейт. Уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись Уильяма по руке — жест, который эксперты считают нарушением королевского протокола, пишет УНН со ссылкой на Express.

Принц Уильям и Кейт, принцесса Уэльская, встречали Трампов в саду замка. Дональд Трамп пожал руку принцу Уильяму, и, хотя это соответствует королевскому протоколу, далее американский лидер поднял левую руку, чтобы коснуться Уильяма в конце рукопожатия.

Как отмечает издание, Трамп, да и другие президенты США, уже нарушали королевский протокол таким образом, и эксперты по королевской семье сообщили Express, что "маловероятно, что семья обидится на этот жест".

Впрочем, на этом Трамп не остановился: во время визита в Виндзор он похлопал короля по спине, а затем обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем. Оба эти жеста недопустимы по королевскому протоколу.

Ранее УНН писал, что принц и принцесса Уильям и Кейт в течение дня имели короткую частную встречу с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией.

Британская королевская семья и президент США Дональд Трамп собираются официально обменяться подарками после совместного обеда.

Король и королева подарят президенту США изготовленный на заказ кожаный том ручной работы в честь 250-й годовщины Декларации независимости. Он также получит флаг Союза, который развевался над Букингемским дворцом в день его второй инаугурации в январе 2025 года.

Кроме того, британские монархи подарят первой леди серебряную и эмалированную чашу, изготовленную вручную североирландской художницей Карой Мерфи, и персонализированную сумочку Ани Хиндмарч. Президент США и первая леди также получат в подарок серебряную фоторамку с гравировкой их совместного шифра.

Трамп, в свою очередь, подарит королю копию меча президента Эйзенхауэра как "напоминание об историческом партнерстве, которое имело решающее значение для победы во Второй мировой войне". Королеве подарят винтажную брошь Tiffany & Co из 18-каратного золота, бриллиантами и рубинами.

Алена Уткина

Новости Мира
Дональд Трамп
Соединённые Штаты