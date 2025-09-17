Трамп кілька разів порушив королівський протокол під час прибуття до Віндзорського замку
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп та Меланія прибули до Віндзорського замку, де їх зустріли принц Вільям і Кейт. Трамп порушив королівський протокол, торкнувшись Вільяма по руці та поплескавши короля по спині.
Президент США Дональд Трамп та перша американська леді Меланія прибули до Віндзорського замку, де їх зустріли принц Вільям і Кейт. Уже під час рукостискання Трамп підійняв ліву руку, торкнувши Вільяма по руці - жест, який експерти вважають порушенням королівського протоколу, пише УНН із посиланням на Express.
Принц Вільям та Кейт, принцеса Уельська, зустрічали Трампів у саду замку. Дональд Трамп потиснув руку принцу Вільяму, і, хоча це відповідає королівському протоколу, далі американський лідер підняв ліву руку, щоб торкнутися Вільяма наприкінці рукостискання.
Як зазначає видання, Трамп, та й інші президенти США, вже порушували королівський протокол таким чином, і експерти з королівської родини повідомили Express, що "малоймовірно, що родина образиться на цей жест".
Втім, на цьому Трамп не зупинився: під час візиту до Віндзора він поплескав короля по спині, а згодом обігнав його і попрямував уперед разом із гвардійцем. Обидва ці жести є не припустимими за королівським протоколом.
Раніше УНН писав, що принц і принцеса Вільям та Кейт протягом дня мали коротку приватну зустріч з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією.
Британська королівська родина та президент США Дональд Трамп збираються офіційно обмінятися подарунками після спільного обіду.
Король і королева подарують президенту США виготовлений на замовлення шкіряний том ручної роботи на честь 250-ї річниці Декларації незалежності. Він також отримає прапор Союзу, який майорів над Букінгемським палацом у день його другої інавгурації в січні 2025 року.
Крім того, британські монархи подарують першій леді срібну та емальовану чашу, виготовлену вручну північноірландською художницею Карою Мерфі, та персоналізовану сумочку Ані Гіндмарч. Президент США та перша леді також отримають у подарунок срібну фоторамку з гравіюванням їхнього спільного шифру.
Трамп, своєю чергою, подарує королю копію меча президента Ейзенхауера як "нагадування про історичне партнерство, яке мало вирішальне значення для перемоги у Другій світовій війні". Королеві подарують вінтажну брошку Tiffany & Co з 18-каратного золота, діамантами та рубінами.