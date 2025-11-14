$42.060.03
Является фигурантом дела о препятствовании мобилизации: Синод ПЦУ отстранил епископа Ужгородского и Хустского Кирилла

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Епископ Ужгородский и Хустский Кирилл является фигурантом дела о препятствовании мобилизации в период военного положения.

Является фигурантом дела о препятствовании мобилизации: Синод ПЦУ отстранил епископа Ужгородского и Хустского Кирилла

Синод Православной церкви Украины отстранил епископа Ужгородского и Хустского Кирилла от богослужений. Это произошло после того, как стало известно, что он является фигурантом в деле о препятствовании мобилизации, сообщает УНН со ссылкой на ПЦУ.

Подробности

Епископу Ужгородскому и Хустскому Кириллу с 13 ноября текущего года запретили совершение Таинства Хиротонии (рукоположения) - также ему запрещено выдавать любые грамоты, справки и удостоверения о принадлежности к духовенству любых лиц как от своего имени,  так и от имени Ужгородско-Хустской епархии ПЦУ.

Кроме того, решением Синода Православной церкви Украины принято решение Комиссии Священного Синода для изучения состояния дел в Ужгородско-Хустской епархии во главе с Преосвященным Иоасафом, митрополитом Ивано-Франковским и Галицким, членом Священного Синода.

Дополнительно

Кирилл (в миру Михаил Михайлюк) является Епископом Ужгородским и Хустским (до 5 февраля 2019 - Ужгородским и Закарпатским) с декабря 2014 года. Он был членом Украинской православной церкви (Киевского патриархата) и Украинской автокефальной православной церкви.

Евгений Устименко

Общество