Є фігурантом справи щодо перешкоджання мобілізації: Синод ПЦУ відсторонив єпископа Ужгородського і Хустського Кирила

$42.060.03
48.880.23
ukenru
11:47 • 3454 перегляди
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 30405 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22272 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26849 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52730 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97855 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131614 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128234 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267072 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113878 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18696 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23624 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59629 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 44263 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53627 перегляди
Публікації
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2994 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
09:52 • 30405 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 267072 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219241 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98770 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Юрій Ігнат
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Одеська область
Харківська область
Державний кордон України
Київська область
Реклама
УНН Lite
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15808 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15481 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79459 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 78121 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66748 перегляди
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Є фігурантом справи щодо перешкоджання мобілізації: Синод ПЦУ відсторонив єпископа Ужгородського і Хустського Кирила

Київ • УНН

 • 1318 перегляди

Єпископ Ужгородський і Хустський Кирило є фігурантом справи про перешкоджання мобілізації в період воєнного стану.

Є фігурантом справи щодо перешкоджання мобілізації: Синод ПЦУ відсторонив єпископа Ужгородського і Хустського Кирила

Синод Православної церкви України відсторонив єпископа Ужгородського і Хустського Кирила від богослужінь. Це сталось після того, як стало відомо, що він є фігурантом у справі щодо перешкоджання мобілізації, повідомляє УНН з посиланням на ПЦУ.

Деталі

Єпископу Ужгородському і Хустському Кирилу з 13 листопада поточного року заборонили звершення Таїнства Хіротонії (рукоположення) - також йому заборонено надавати будь-які грамоти, довідки і посвідчення щодо приналежності до духовенства будь-яких осіб як від свого імені,  так і від імені Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ.

Крім того, рішенням Синоду Православної церкви України ухвалено рішення Комісію Священного Синоду для вивчення стану справ в Ужгородсько-Хустській єпархії на чолі з Преосвященним Іоасафом, митрополитом Івано-Франківським і Галицьким, членом Священного Синоду.

Додатково

Кирило (в миру Михайло Михайлюк) є Єпископом Ужгородським і Хустським (до 5 лютого 2019 - Ужгородським і Закарпатським) з грудня 2014 року. Він був членом Української православної церкви (Київського патріархату) і Української автокефальної православної церкви.

В Україні розпочали вже понад 200 кримінальних проваджень щодо кліриків УПЦ (МП), серед фігурантів - 27 вищих чинів церкви10.11.25, 13:34 • 8295 переглядiв

Євген Устименко

Суспільство