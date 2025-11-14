Є фігурантом справи щодо перешкоджання мобілізації: Синод ПЦУ відсторонив єпископа Ужгородського і Хустського Кирила

Синод Православної церкви України відсторонив єпископа Ужгородського і Хустського Кирила від богослужінь. Це сталось після того, як стало відомо, що він є фігурантом у справі щодо перешкоджання мобілізації, повідомляє УНН з посиланням на ПЦУ.

Деталі

Єпископу Ужгородському і Хустському Кирилу з 13 листопада поточного року заборонили звершення Таїнства Хіротонії (рукоположення) - також йому заборонено надавати будь-які грамоти, довідки і посвідчення щодо приналежності до духовенства будь-яких осіб як від свого імені, так і від імені Ужгородсько-Хустської єпархії ПЦУ.

Крім того, рішенням Синоду Православної церкви України ухвалено рішення Комісію Священного Синоду для вивчення стану справ в Ужгородсько-Хустській єпархії на чолі з Преосвященним Іоасафом, митрополитом Івано-Франківським і Галицьким, членом Священного Синоду.

Додатково

Кирило (в миру Михайло Михайлюк) є Єпископом Ужгородським і Хустським (до 5 лютого 2019 - Ужгородським і Закарпатським) з грудня 2014 року. Він був членом Української православної церкви (Київського патріархату) і Української автокефальної православної церкви.

