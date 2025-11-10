В Украине возбуждено уже более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви
Киев • УНН
С 2022 года СБУ возбудила 208 уголовных производств по антиукраинской деятельности клириков УПЦ (МП), среди которых 27 высших чинов церкви. 78 фигурантам уже объявлено подозрение, 40 священнослужителей приговорены к заключению.
С 2022 года по материалам Службы безопасности начато 208 уголовных производств по антиукраинской деятельности и другим преступлениям со стороны представителей УПЦ (МП). Среди фигурантов – 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы, подозреваемые в работе на рф
Детали
По данным следствия, разоблаченные клирики выполняли задачи российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.
Для этого архиереи использовали религиозные общины, где вербовали верующих в агентурный аппарат рф, оправдывали военные преступления рашистов и призывали к захвату нашего государства.
Так, недавно подозрение получил настоятель храма УПЦ (МП) в Донецкой области, который корректировал вражеский огонь по Силам обороны и распространял фейки об украинских защитниках. Злоумышленник находится под стражей.
Также, как установили совместные расследования СБУ и Нацполиции, отдельные клирики причастны к растлению несовершеннолетних, распространению детской порнографии и организации "уклонистских схем".
Всего по материалам Службы безопасности 78 фигурантов-представителей УПЦ (МП) уже получили подозрение в совершении преступлений. Кроме этого, еще 40 священнослужителей приговорены к тюремному заключению. В частности, приговоры получили четыре архиерея – управляющие епархиями в разных регионах Украины
Также по инициативе СБУ прекращено украинское гражданство и отменены виды на временное проживание в нашем государстве 19 клирикам УПЦ (МП), имеющим российские паспорта.
В частности, по инициативе Службы безопасности было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который более известен как глава УПЦ (МП) Онуфрий.
По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) находится на связи с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто выступают за российскую агрессию против Украины. Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Владимира Гундяева).
Сам московский патриарх также получил подозрение от СБУ. По данным следствия, он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства россии и один из первых публично одобрил полномасштабную войну против Украины.
Для распространения пропаганды Кирилл массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине. Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы кремля во время проповедей.
Кроме Кирилла, подозрение за совершение преступлений против Украины получили еще 18 представителей высшего духовенства РПЦ.
Одновременно по материалам Службы безопасности Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 17 священнослужителей УПЦ (МП), а также 23 руководителей РПЦ.
Служба безопасности в очередной раз подчеркивает, что в своей деятельности действует только в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения. Вместе с тем, если какое-либо лицо работает в Украине в интересах РФ и является вражеским агентом, то наличие рясы и кадила не освобождают его от ответственности за преступления