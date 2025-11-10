В Украине возбуждено уже более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви

С начала полномасштабного вторжения по материалам Службы безопасности Украины начато более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов – 27 высших чинов церкви, передает УНН со ссылкой на СБУ.

С 2022 года по материалам Службы безопасности начато 208 уголовных производств по антиукраинской деятельности и другим преступлениям со стороны представителей УПЦ (МП). Среди фигурантов – 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы, подозреваемые в работе на рф - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, разоблаченные клирики выполняли задачи российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

Для этого архиереи использовали религиозные общины, где вербовали верующих в агентурный аппарат рф, оправдывали военные преступления рашистов и призывали к захвату нашего государства.

Так, недавно подозрение получил настоятель храма УПЦ (МП) в Донецкой области, который корректировал вражеский огонь по Силам обороны и распространял фейки об украинских защитниках. Злоумышленник находится под стражей.

Также, как установили совместные расследования СБУ и Нацполиции, отдельные клирики причастны к растлению несовершеннолетних, распространению детской порнографии и организации "уклонистских схем".

Всего по материалам Службы безопасности 78 фигурантов-представителей УПЦ (МП) уже получили подозрение в совершении преступлений. Кроме этого, еще 40 священнослужителей приговорены к тюремному заключению. В частности, приговоры получили четыре архиерея – управляющие епархиями в разных регионах Украины - говорится в сообщении.

Также по инициативе СБУ прекращено украинское гражданство и отменены виды на временное проживание в нашем государстве 19 клирикам УПЦ (МП), имеющим российские паспорта.

В частности, по инициативе Службы безопасности было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который более известен как глава УПЦ (МП) Онуфрий.

Лишение Онуфрия украинского гражданства: УНН получил фото российского паспорта митрополита упц мп

По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) находится на связи с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто выступают за российскую агрессию против Украины. Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Владимира Гундяева).

Каждому, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, места в Украине нет и не будет: Зеленский об Онуфрии

Сам московский патриарх также получил подозрение от СБУ. По данным следствия, он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства россии и один из первых публично одобрил полномасштабную войну против Украины.

Для распространения пропаганды Кирилл массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине. Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы кремля во время проповедей.

Кроме Кирилла, подозрение за совершение преступлений против Украины получили еще 18 представителей высшего духовенства РПЦ.

российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ

Одновременно по материалам Службы безопасности Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 17 священнослужителей УПЦ (МП), а также 23 руководителей РПЦ.