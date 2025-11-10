$41.980.11
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 23951 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Эксклюзив
09:50 • 55808 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 33969 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 38935 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 37098 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 29818 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 53998 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 85012 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76920 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Украине возбуждено уже более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви

Киев • УНН

 • 3246 просмотра

С 2022 года СБУ возбудила 208 уголовных производств по антиукраинской деятельности клириков УПЦ (МП), среди которых 27 высших чинов церкви. 78 фигурантам уже объявлено подозрение, 40 священнослужителей приговорены к заключению.

В Украине возбуждено уже более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов - 27 высших чинов церкви

С начала полномасштабного вторжения по материалам Службы безопасности Украины начато более 200 уголовных производств в отношении клириков УПЦ (МП), среди фигурантов – 27 высших чинов церкви, передает УНН со ссылкой на СБУ.

С 2022 года по материалам Службы безопасности начато 208 уголовных производств по антиукраинской деятельности и другим преступлениям со стороны представителей УПЦ (МП). Среди фигурантов – 27 высших чинов церкви: митрополиты и архиепископы, подозреваемые в работе на рф

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, разоблаченные клирики выполняли задачи российских спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине.

Для этого архиереи использовали религиозные общины, где вербовали верующих в агентурный аппарат рф, оправдывали военные преступления рашистов и призывали к захвату нашего государства.

Так, недавно подозрение получил настоятель храма УПЦ (МП) в Донецкой области, который корректировал вражеский огонь по Силам обороны и распространял фейки об украинских защитниках. Злоумышленник находится под стражей.

Также, как установили совместные расследования СБУ и Нацполиции, отдельные клирики причастны к растлению несовершеннолетних, распространению детской порнографии и организации "уклонистских схем".

Всего по материалам Службы безопасности 78 фигурантов-представителей УПЦ (МП) уже получили подозрение в совершении преступлений. Кроме этого, еще 40 священнослужителей приговорены к тюремному заключению. В частности, приговоры получили четыре архиерея – управляющие епархиями в разных регионах Украины

- говорится в сообщении.

Также по инициативе СБУ прекращено украинское гражданство и отменены виды на временное проживание в нашем государстве 19 клирикам УПЦ (МП), имеющим российские паспорта.

В частности, по инициативе Службы безопасности было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который более известен как глава УПЦ (МП) Онуфрий.

Лишение Онуфрия украинского гражданства: УНН получил фото российского паспорта митрополита упц мп02.07.25, 20:55 • 1686 просмотров

По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) находится на связи с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто выступают за российскую агрессию против Украины. Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Владимира Гундяева).

Каждому, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, места в Украине нет и не будет: Зеленский об Онуфрии02.07.25, 19:55 • 1752 просмотра

Сам московский патриарх также получил подозрение от СБУ. По данным следствия, он входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства россии и один из первых публично одобрил полномасштабную войну против Украины.

Для распространения пропаганды Кирилл массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине. Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы кремля во время проповедей.

Кроме Кирилла, подозрение за совершение преступлений против Украины получили еще 18 представителей высшего духовенства РПЦ.

российская церковь и ее "патриарх" Кирилл ответственны за религиозные гонения на оккупированных территориях - заявление ПЦУ08.03.24, 11:59 • 25171 просмотр

Одновременно по материалам Службы безопасности Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 17 священнослужителей УПЦ (МП), а также 23 руководителей РПЦ.

Служба безопасности в очередной раз подчеркивает, что в своей деятельности действует только в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения. Вместе с тем, если какое-либо лицо работает в Украине в интересах РФ и является вражеским агентом, то наличие рясы и кадила не освобождают его от ответственности за преступления

- говорится в сообщении.

Антонина Туманова

