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Лишение Онуфрия украинского гражданства: УНН получил фото российского паспорта митрополита упц мп

Киев • УНН

 • 266 просмотра

В сети обнародовано фото российского паспорта митрополита УПЦ МП Ореста Березовского, известного как Онуфрий. Это подтверждает наличие у него гражданства рф, несмотря на заявления УПЦ об обратном.

Лишение Онуфрия украинского гражданства: УНН получил фото российского паспорта митрополита упц мп

Источники предоставили УНН фото российского паспорта митрополита УПЦ МП Ореста Березовского, известного как Онуфрий. Снимки подтверждают наличие у него паспорта гражданина России.

Детали

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил украинского гражданства деятеля УПЦ МП Ореста Березовского, более известного как Онуфрий.

Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ02.07.25, 15:33 • 49187 просмотров

В УПЦ опровергли заявления о том, что Онуфрий имеет паспорт гражданина РФ, подчеркнув, что у него есть только паспорт гражданина Украины.

Однако данные из российской паспортной системы опровергают заявления УПЦ МП, где говорят, что паспорта страны-террориста у Ореста Березовского, митрополита УПЦ (МП) Онуфрия, нет. Паспорт "действителен" - написано четко и однозначно.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение лишения украинского гражданства деятеля УПЦ МП Ореста Березовского, более известного как Онуфрий, отметив, что каждый, кто поддерживает агрессию России или оправдывает ее, места в Украине не имеет и не будет.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
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Украина
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