Позбавлення Онуфрія українського громадянства: УНН отримав фото російського паспорта митрополита упц мп

$41.820.04
49.410.42
ukenru
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
18:14 • 2544 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
14:12 • 61200 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
13:11 • 58297 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
2 липня, 12:33 • 52628 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 101317 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
2 липня, 11:29 • 55971 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
2 липня, 09:18 • 47344 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
2 липня, 08:30 • 53729 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
2 липня, 08:15 • 118471 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
2 липня, 07:10 • 42266 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1м/с
44%
750мм
Популярнi новини
Келлог відкинув закиди про "обіцянку" лукашенку щодо ударів по рф2 липня, 10:07 • 47147 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 30847 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 81624 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема13:43 • 64359 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів14:39 • 20677 перегляди
Публікації
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
14:12 • 61200 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема13:43 • 64776 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок13:18 • 82018 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 101317 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 124167 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років14:57 • 14342 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів14:39 • 20978 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 31110 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 94129 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 51907 перегляди
Актуальне
Шахед-136
YouTube
Bild
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

Позбавлення Онуфрія українського громадянства: УНН отримав фото російського паспорта митрополита упц мп

Київ • УНН

 • 512 перегляди

УНН надали фото російського паспорта митрополита УПЦ МП Ореста Березовського, відомого як Онуфрій. Це підтверджує наявність у нього громадянства рф, попри заяви УПЦ про зворотне.

Позбавлення Онуфрія українського громадянства: УНН отримав фото російського паспорта митрополита упц мп

Джерела надали УНН фото російського паспорта митрополита упц мп Ореста Березовського, відомого як Онуфрій. Знімки підтверджують наявність у нього паспорта громадянина росії.

Деталі

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій.

Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ02.07.25, 15:33 • 52163 перегляди

В УПЦ спростували заяви про те, що Онуфрій має паспорт громадянина рф, наголосивши, що він має лише паспорт громадянина України.

Проте дані з російської паспортної системи спростовують заяви упц мп, де кажуть, що паспорта країни-терориста в Ореста Березовського, митрополита УПЦ (МП) Онуфрія, немає. Паспорт "действителен" - написано чітко і однозначно.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення позбавлення українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій, зазначивши, що кожен, хто підтримує агресію росії, чи виправдовує її, місця в Україні немає і не буде.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9