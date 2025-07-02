Позбавлення Онуфрія українського громадянства: УНН отримав фото російського паспорта митрополита упц мп
Київ • УНН
УНН надали фото російського паспорта митрополита УПЦ МП Ореста Березовського, відомого як Онуфрій. Це підтверджує наявність у нього громадянства рф, попри заяви УПЦ про зворотне.
Джерела надали УНН фото російського паспорта митрополита упц мп Ореста Березовського, відомого як Онуфрій. Знімки підтверджують наявність у нього паспорта громадянина росії.
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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій.
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ02.07.25, 15:33 • 52163 перегляди
В УПЦ спростували заяви про те, що Онуфрій має паспорт громадянина рф, наголосивши, що він має лише паспорт громадянина України.
Проте дані з російської паспортної системи спростовують заяви упц мп, де кажуть, що паспорта країни-терориста в Ореста Березовського, митрополита УПЦ (МП) Онуфрія, немає. Паспорт "действителен" - написано чітко і однозначно.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення позбавлення українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій, зазначивши, що кожен, хто підтримує агресію росії, чи виправдовує її, місця в Україні немає і не буде.