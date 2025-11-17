Найбільша протестантська церква Північної Ірландії перебуває під кримінальним розслідуванням

Поліція Північної Ірландії відкрила кримінальне провадження щодо Пресвітеріанської церкви Ірландії – найбільшої протестантської конфесії регіону – після того, як церковне керівництво визнало серйозні порушення у роботі зі справами, пов’язаними із захистом дітей та вразливих осіб у 2009–2022 роках. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Правоохоронці підтвердили, що перевіряють можливі кримінальні правопорушення та співпрацюють із відповідними державними структурами, аби "забезпечити жертвам доступ до процесу кримінального правосуддя, а винні понесуть відповідальність".

У заяві церкви вказано, що протягом понад десяти років вона не передавала окремі справи до державних органів, вела "неадекватний облік" і не реагувала належним чином на попередження щодо окремих членів громад. Масштаб організації значний: приблизно кожен шостий житель Північної Ірландії є прихожанином цієї церкви.

Є фігурантом справи щодо перешкоджання мобілізації: Синод ПЦУ відсторонив єпископа Ужгородського і Хустського Кирила

Після внутрішнього аудиту голова церковного відділу комунікацій Тревор Гріббен подав у відставку. Виконувач обов’язків секретаря Генеральної Асамблеї Девід Аллен визнав провину.

Мушу сказати зараз, що ці недоліки непростими, і жодних виправдань для них не існує. Від імені Пресвітеріанської церкви я глибоко шкодую