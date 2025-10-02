$41.220.08
День учителя 2025: що подарувати педагогу

Київ • УНН

 • 6950 перегляди

День працівників освіти в Україні відзначається у першу неділю жовтня з 1994 року. Це свято збігається з Всесвітнім днем учителя, який відзначається 5 жовтня з ініціативи ЮНЕСКО. Традиційними подарунками є квіти та цукерки, але також популярні екологічні варіанти та практичні подарунки.

День учителя 2025: що подарувати педагогу

Традиційно День працівників освіти в Україні відзначається у першу неділю жовтня, однак через те, що це вихідний, традиційні заходи у закладах освіти проходять у п’ятницю. Подарунок для вчителя - це маленький, але щирий спосіб подякувати за те, що вони роблять. УНН розповідає про історію святкування, та що можна подарувати педагогу у цей день.

Деталі

Традиційно День працівників освіти, відомого в Україні ще як День вчителя, відзначається у першу неділю жовтня з 1994 року. Тодішній Президент України Леонід Кучма "на підтримку ініціативи працівників освіти України" установив професійне свято працівників освіти. 

Свято збігається з Всесвітнім днем учителя, який відзначається 5 жовтня з ініціативи ЮНЕСКО.

Ідея святкувати День учителя задля вшанування працівників освіти з'явилася в багатьох країнах з XIX століття - переважно заходи присвячувалися видатним місцевим педагогам або визначним історичним подіям галузі. Наприклад, День вчителя в Аргентині заснований у пам'ять видатного педагога-активіста, президента країни Домінго Фаустіно Сарм'єнто, а в Індії - на честь філософа, громадського діяча і також президента країни Сарвепаллі Радхакришнана.

Заплановані підручники для 8-х класів на кінець вересня досі не доставлені - голова освітнього комітету30.09.25, 12:19 • 3438 переглядiв

Одним з видів вшанування вчителів є так званий "День самоврядування", коли старшокласники самостійно беруться проводити уроки, даючи тим самим можливість вчителям відпочити. 

Традиційний спосіб святкування Дня працівників освіти - святковий концерт. 

Однак, у цей день виникає питання, що подарувати вчителю, та чи взагалі потрібно це робити. На День вчителя головне - не вартість, а увага й щирість. Традиційними подарунками для свого вчителя є букети квітів та цукерки, але зараз все частіше обирають екологічні варіанти - квіти в горщику або сертифікат на рослину для класу.

Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах - МВС29.09.25, 21:48 • 3664 перегляди

Також можна обрати якісну каву або чай. Не варто забувати, що подарунки мають бути і практичними, зокрема чудовим вибором може бути канцелярський набір, щоденник або блокнот, а також сертифікати на книги, в магазин канцтоварів, кав’ярню, книгарню.

Чудовим вибором також може бути спільний подарунок від класу, в тому числі відео-привітання від учнів, або подарунок для шкільного кабінет: лампа, настінний годинник, або картина учнів.

Оголошено дату Радіодиктанту-2025: за традицією останніх років, захід відбудеться у жовтні29.09.25, 12:31 • 2179 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоЛайфхакиПублікаціїОсвіта
Леонід Кучма
ЮНЕСКО
Аргентина
Індія
Україна