День учителя 2025: що подарувати педагогу

День працівників освіти в Україні відзначається у першу неділю жовтня з 1994 року. Це свято збігається з Всесвітнім днем учителя, який відзначається 5 жовтня з ініціативи ЮНЕСКО. Традиційними подарунками є квіти та цукерки, але також популярні екологічні варіанти та практичні подарунки.