Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах - МВС

Ексклюзив
14:44 • 21913 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
13:55 • 25469 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 33116 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33 • 37583 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00 • 22641 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 22759 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 15109 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 29613 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 49158 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70475 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева29 вересня, 10:08 • 30659 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 33724 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 25453 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга 29 вересня, 11:40 • 15029 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 27892 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
14:44 • 21914 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
14:40 • 28163 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 33116 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися29 вересня, 11:33 • 37584 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto29 вересня, 10:29 • 33858 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Данія
Франція
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo15:05 • 7564 перегляди
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми13:59 • 11086 перегляди
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto29 вересня, 10:42 • 25553 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року29 вересня, 07:05 • 35474 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 32373 перегляди
The Guardian
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Ракетний комплекс "Панцир"
Saab JAS 39 Gripen

Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах - МВС

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки забезпечують безпеку в українських школах, провівши понад 20 000 інтерактивних занять за вересень. Вони також допомагають учням у надзвичайних ситуаціях, як-от порятунок ліцеїста на Чернігівщині.

Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах - МВС

Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки вже забезпечують безпеку в українських школах, проводячи інтерактивні заняття та допомагаючи учням у надзвичайних ситуаціях, повідомила заступниця МВС Катерина Павліченко, пише Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.

Деталі

За вересень цього року вони провели понад 20 000 інтерактивних занять.

Офіцери СОБ не лише стежать за порядком, а й стають наставниками та друзями для дітей. Довіра формується завдяки щоденному живому спілкуванню, відкритості та готовності допомогти в будь-якій ситуації 

- зазначила заступниця міністра.

Як підкреслює МВС, у багатьох випадках своєчасна реакція допомогла запобігти небезпеці. Наприклад, на Чернігівщині офіцерка СОБ врятувала життя ліцеїсту при масивній кровотечі.

Доповнення

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо системного посилення безпеки у школах. Документ передбачає встановлення тривожних кнопок у всіх закладах середньої освіти, контроль доступу до приміщень, заборону перебування сторонніх осіб, а також посилення вимог до персоналу.

Освітній бюджет 2026: Лісовий розповів, скільки коштів виділено на зарплати вчителів та безпеку шкіл19.09.25, 12:25 • 2316 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоОсвіта
Міністерство внутрішніх справ України
Чернігівська область
Верховна Рада України