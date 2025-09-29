Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах - МВС
Понад 1700 офіцерів Служби освітньої безпеки забезпечують безпеку в українських школах, провівши понад 20 000 інтерактивних занять за вересень. Вони також допомагають учням у надзвичайних ситуаціях, як-от порятунок ліцеїста на Чернігівщині.
За вересень цього року вони провели понад 20 000 інтерактивних занять.
Офіцери СОБ не лише стежать за порядком, а й стають наставниками та друзями для дітей. Довіра формується завдяки щоденному живому спілкуванню, відкритості та готовності допомогти в будь-якій ситуації
Як підкреслює МВС, у багатьох випадках своєчасна реакція допомогла запобігти небезпеці. Наприклад, на Чернігівщині офіцерка СОБ врятувала життя ліцеїсту при масивній кровотечі.
Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо системного посилення безпеки у школах. Документ передбачає встановлення тривожних кнопок у всіх закладах середньої освіти, контроль доступу до приміщень, заборону перебування сторонніх осіб, а також посилення вимог до персоналу.
