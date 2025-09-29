Более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах - МВД
Киев • УНН
Более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности обеспечивают безопасность в украинских школах, проведя более 20 000 интерактивных занятий за сентябрь. Они также помогают учащимся в чрезвычайных ситуациях, например, спасение лицеиста в Черниговской области.
Более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности уже обеспечивают безопасность в украинских школах, проводя интерактивные занятия и помогая ученикам в чрезвычайных ситуациях, сообщила заместитель МВД Екатерина Павличенко, пишет Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.
Детали
За сентябрь этого года они провели более 20 000 интерактивных занятий.
Офицеры СОБ не только следят за порядком, но и становятся наставниками и друзьями для детей. Доверие формируется благодаря ежедневному живому общению, открытости и готовности помочь в любой ситуации
Как подчеркивает МВД, во многих случаях своевременная реакция помогла предотвратить опасность. Например, на Черниговщине офицер СОБ спасла жизнь лицеисту при массивном кровотечении.
Дополнение
Недавно Верховная Рада приняла закон о системном усилении безопасности в школах. Документ предусматривает установку тревожных кнопок во всех учреждениях среднего образования, контроль доступа в помещения, запрет пребывания посторонних лиц, а также усиление требований к персоналу.
