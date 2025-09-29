$41.480.01
Эксклюзив
14:44 • 21915 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
13:55 • 25471 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 33117 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
29 сентября, 11:33 • 37585 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
29 сентября, 10:00 • 22642 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
29 сентября, 07:20 • 22759 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 15109 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 29613 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 49158 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 70475 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
Более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах - МВД

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности обеспечивают безопасность в украинских школах, проведя более 20 000 интерактивных занятий за сентябрь. Они также помогают учащимся в чрезвычайных ситуациях, например, спасение лицеиста в Черниговской области.

Более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах - МВД

Более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности уже обеспечивают безопасность в украинских школах, проводя интерактивные занятия и помогая ученикам в чрезвычайных ситуациях, сообщила заместитель МВД Екатерина Павличенко, пишет Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.

Детали

За сентябрь этого года они провели более 20 000 интерактивных занятий.

Офицеры СОБ не только следят за порядком, но и становятся наставниками и друзьями для детей. Доверие формируется благодаря ежедневному живому общению, открытости и готовности помочь в любой ситуации 

- отметила заместитель министра.

Как подчеркивает МВД, во многих случаях своевременная реакция помогла предотвратить опасность. Например, на Черниговщине офицер СОБ спасла жизнь лицеисту при массивном кровотечении.

Дополнение

Недавно Верховная Рада приняла закон о системном усилении безопасности в школах. Документ предусматривает установку тревожных кнопок во всех учреждениях среднего образования, контроль доступа в помещения, запрет пребывания посторонних лиц, а также усиление требований к персоналу.

Образовательный бюджет 2026: Лесной рассказал, сколько средств выделено на зарплаты учителей и безопасность школ19.09.25, 12:25 • 2316 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоОбразование
Министерство внутренних дел Украины
Черниговская область
Верховная Рада