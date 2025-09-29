Оголошено дату Радіодиктанту-2025: за традицією останніх років, захід відбудеться у жовтні
Київ • УНН
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2025 року відбудеться 27 жовтня, у День української писемності та мови. Захід транслюватиметься на телебаченні, радіо та цифрових платформах.
У 2025 році Всеукраїнський радіодиктант національної єдності заплановано на 27 жовтня, в День української писемності та мови. Передає УНН із посиланням на інформацію Національної суспільної телерадіокомпанії України.
Деталі
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня, у понеділок, у День української писемності та мови. Захід транслюватиметься у прямому ефірі телебачення, радіо та цифрових платформ - про це вже попередили на сайті Суспільного Мовлення.
Довідково
Раніше День української писемності відзначали 9 листопада, у день вшанування пам'яті Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.
Але з огляду на перехід Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський стиль календаря, з 2023 року затверджено нову дату - 27 жовтня. Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2025 року, який вже є 26-м, з моменту започаткування, відбудеться 27 жовтня.
Нагадаємо
25 жовтня 2024 року відбувся Всеукраїнський радіодиктант за текстом Оксани Забужко у виконанні Павла Вишебаби. Реакції щодо 25-го радіодиктанту були доволі не однозначні.