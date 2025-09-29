Объявлена дата Радиодиктанта-2025: по традиции последних лет, мероприятие состоится в октябре
Киев • УНН
Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 года состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка. Мероприятие будет транслироваться на телевидении, радио и цифровых платформах.
Подробности
Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 27 октября, в понедельник, в День украинской письменности и языка. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире телевидения, радио и цифровых платформ - об этом уже предупредили на сайте Общественного Вещания.
Справка
Ранее День украинской письменности отмечали 9 ноября, в день памяти Преподобного Нестора-Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Но учитывая переход Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский стиль календаря, с 2023 года утверждена новая дата - 27 октября. Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 года, который уже является 26-м, с момента основания, состоится 27 октября.
Напомним
25 октября 2024 года состоялся Всеукраинский радиодиктант по тексту Оксаны Забужко в исполнении Павла Вышебабы. Реакции относительно 25-го радиодиктанта были довольно неоднозначны.