Объявлена дата Радиодиктанта-2025: по традиции последних лет, мероприятие состоится в октябре

07:20 • 9200 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
05:05 • 18904 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 43347 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 66083 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 47100 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 43135 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 65581 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 72444 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 96365 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159571 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Оккупанты в Луганской области возрождают "стахановское движение" среди студентов - ЦНС29 сентября, 00:32 • 16225 просмотра
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области29 сентября, 00:54 • 20521 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 19860 просмотра
Россия безнаказанно нарушает небо Европы: сбитие российского самолета может выявить раскол в НАТО29 сентября, 02:43 • 12196 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 10200 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 66490 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 159571 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 79661 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 89135 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 89109 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лещенко
Джей Ди Вэнс
Кит Келлог
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Молдова
Государственная граница Украины
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 10303 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 19958 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 33293 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 96365 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 53026 просмотра
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot
СВИФТ
Фокс Ньюс
Ракетный комплекс "Панцирь"

Объявлена дата Радиодиктанта-2025: по традиции последних лет, мероприятие состоится в октябре

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 года состоится 27 октября, в День украинской письменности и языка. Мероприятие будет транслироваться на телевидении, радио и цифровых платформах.

Объявлена дата Радиодиктанта-2025: по традиции последних лет, мероприятие состоится в октябре

В 2025 году Всеукраинский радиодиктант национального единства запланирован на 27 октября, в День украинской письменности и языка. Передает УНН со ссылкой на информацию Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Подробности

Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится 27 октября, в понедельник, в День украинской письменности и языка. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире телевидения, радио и цифровых платформ - об этом уже предупредили на сайте Общественного Вещания.

Справка

Ранее День украинской письменности отмечали 9 ноября, в день памяти Преподобного Нестора-Летописца – последователя создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия.

Но учитывая переход Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский стиль календаря, с 2023 года утверждена новая дата - 27 октября. Всеукраинский радиодиктант национального единства 2025 года, который уже является 26-м, с момента основания, состоится 27 октября.

Напомним

25 октября 2024 года состоялся Всеукраинский радиодиктант по тексту Оксаны Забужко в исполнении Павла Вышебабы. Реакции относительно 25-го радиодиктанта были довольно неоднозначны.

Игорь Тележников

КультураОбразование
Православная церковь Украины
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (Suspline)