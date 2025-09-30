Заплановані підручники для 8-х класів на кінець вересня досі не доставлені - голова освітнього комітету

Підручники для восьмих класів шкіл в Україні на кінець вересня досі не доставлені у запланованих обсягах, повідомив у вівторок народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак у Telegram, пише УНН.

Ще досі, ні. Станом на кінець вересня заплановані підручники для 8-х класів досі не доставлені до закладів освіти. За новим механізмом доставлено – 79,32%, відсоток відносно загального плану доставки – 93,94% - повідомив нардеп Бабак, показавши інфографіку.

Доповнення

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявляв, що станом на 1 вересня заклади у системі "Нової української школи" вже отримали 88% підручників, а решта проходить облікові процедури та буде доставлена до 15 вересня.