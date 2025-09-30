$41.320.16
Запланированные учебники для 8-х классов на конец сентября до сих пор не доставлены - глава образовательного комитета

Киев • УНН

 • 948 просмотра

По состоянию на конец сентября запланированные учебники для 8-х классов не доставлены в учебные заведения. По новому механизму доставлено 79,32%, процент относительно общего плана доставки – 93,94%.

Запланированные учебники для 8-х классов на конец сентября до сих пор не доставлены - глава образовательного комитета

Учебники для восьмых классов школ в Украине на конец сентября до сих пор не доставлены в запланированных объемах, сообщил во вторник народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в Telegram, пишет УНН.

Еще до сих пор, нет. По состоянию на конец сентября запланированные учебники для 8-х классов до сих пор не доставлены в учебные заведения. По новому механизму доставлено – 79,32%, процент относительно общего плана доставки – 93,94%

- сообщил нардеп Бабак, показав инфографику.

Дополнение

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый заявлял, что по состоянию на 1 сентября учреждения в системе "Новой украинской школы" уже получили 88% учебников, а остальные проходят учетные процедуры и будут доставлены до 15 сентября.

Юлия Шрамко

