День учителя 2025: что подарить педагогу
Киев • УНН
День работников образования в Украине отмечается в первое воскресенье октября с 1994 года. Этот праздник совпадает со Всемирным днем учителя, который отмечается 5 октября по инициативе ЮНЕСКО. Традиционными подарками являются цветы и конфеты, но также популярны экологические варианты и практичные подарки.
Традиционно День работников образования в Украине отмечается в первое воскресенье октября, однако из-за того, что это выходной, традиционные мероприятия в учебных заведениях проходят в пятницу. Подарок для учителя - это маленький, но искренний способ поблагодарить за то, что они делают. УНН рассказывает об истории празднования и что можно подарить педагогу в этот день.
Детали
Традиционно День работников образования, известный в Украине еще как День учителя, отмечается в первое воскресенье октября с 1994 года. Тогдашний Президент Украины Леонид Кучма "в поддержку инициативы работников образования Украины" установил профессиональный праздник работников образования.
Праздник совпадает со Всемирным днем учителя, который отмечается 5 октября по инициативе ЮНЕСКО.
Идея праздновать День учителя для чествования работников образования появилась во многих странах с XIX века - преимущественно мероприятия посвящались выдающимся местным педагогам или выдающимся историческим событиям отрасли. Например, День учителя в Аргентине основан в память выдающегося педагога-активиста, президента страны Доминго Фаустино Сармьенто, а в Индии - в честь философа, общественного деятеля и также президента страны Сарвепалли Радхакришнана.
Одним из видов чествования учителей является так называемый "День самоуправления", когда старшеклассники самостоятельно берутся проводить уроки, давая тем самым возможность учителям отдохнуть.
Традиционный способ празднования Дня работников образования - праздничный концерт.
Однако, в этот день возникает вопрос, что подарить учителю, и нужно ли вообще это делать. На День учителя главное - не стоимость, а внимание и искренность. Традиционными подарками для своего учителя являются букеты цветов и конфеты, но сейчас все чаще выбирают экологические варианты - цветы в горшке или сертификат на растение для класса.
Также можно выбрать качественный кофе или чай. Не стоит забывать, что подарки должны быть и практичными, в частности отличным выбором может быть канцелярский набор, ежедневник или блокнот, а также сертификаты на книги, в магазин канцтоваров, кофейню, книжный магазин.
Отличным выбором также может быть совместный подарок от класса, в том числе видео-поздравление от учеников, или подарок для школьного кабинета: лампа, настенные часы, или картина учеников.
