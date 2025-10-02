День учителя 2025: что подарить педагогу

$41.220.08
48.370.07
ukenru
07:38 • 3092 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 9342 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 10615 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 17534 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 14125 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 17762 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36013 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46458 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30201 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52717 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
86%
756мм
Популярные новости
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36 • 9918 просмотра
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности2 октября, 01:45 • 9036 просмотра
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33 • 12012 просмотра
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06 • 11907 просмотра
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59 • 7880 просмотра
публикации
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31 • 4752 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30 • 17512 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46447 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07 • 37447 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52706 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Роксолана Пидласа
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Копенгаген
Киевская область
Дания
Реклама
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 42980 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 51812 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 34776 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 37670 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 47360 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Старлинк
ТикТок

День учителя 2025: что подарить педагогу

Киев • УНН

 • 4784 просмотра

День работников образования в Украине отмечается в первое воскресенье октября с 1994 года. Этот праздник совпадает со Всемирным днем учителя, который отмечается 5 октября по инициативе ЮНЕСКО. Традиционными подарками являются цветы и конфеты, но также популярны экологические варианты и практичные подарки.

День учителя 2025: что подарить педагогу

Традиционно День работников образования в Украине отмечается в первое воскресенье октября, однако из-за того, что это выходной, традиционные мероприятия в учебных заведениях проходят в пятницу. Подарок для учителя - это маленький, но искренний способ поблагодарить за то, что они делают. УНН рассказывает об истории празднования и что можно подарить педагогу в этот день.

Детали

Традиционно День работников образования, известный в Украине еще как День учителя, отмечается в первое воскресенье октября с 1994 года. Тогдашний Президент Украины Леонид Кучма "в поддержку инициативы работников образования Украины" установил профессиональный праздник работников образования. 

Праздник совпадает со Всемирным днем учителя, который отмечается 5 октября по инициативе ЮНЕСКО.

Идея праздновать День учителя для чествования работников образования появилась во многих странах с XIX века - преимущественно мероприятия посвящались выдающимся местным педагогам или выдающимся историческим событиям отрасли. Например, День учителя в Аргентине основан в память выдающегося педагога-активиста, президента страны Доминго Фаустино Сармьенто, а в Индии - в честь философа, общественного деятеля и также президента страны Сарвепалли Радхакришнана.

Запланированные учебники для 8-х классов на конец сентября до сих пор не доставлены - глава образовательного комитета30.09.25, 12:19 • 3436 просмотров

Одним из видов чествования учителей является так называемый "День самоуправления", когда старшеклассники самостоятельно берутся проводить уроки, давая тем самым возможность учителям отдохнуть. 

Традиционный способ празднования Дня работников образования - праздничный концерт. 

Однако, в этот день возникает вопрос, что подарить учителю, и нужно ли вообще это делать. На День учителя главное - не стоимость, а внимание и искренность. Традиционными подарками для своего учителя являются букеты цветов и конфеты, но сейчас все чаще выбирают экологические варианты - цветы в горшке или сертификат на растение для класса.

Более 1700 офицеров Службы образовательной безопасности уже работают в школах - МВД29.09.25, 21:48 • 3664 просмотра

Также можно выбрать качественный кофе или чай. Не стоит забывать, что подарки должны быть и практичными, в частности отличным выбором может быть канцелярский набор, ежедневник или блокнот, а также сертификаты на книги, в магазин канцтоваров, кофейню, книжный магазин.

Отличным выбором также может быть совместный подарок от класса, в том числе видео-поздравление от учеников, или подарок для школьного кабинета: лампа, настенные часы, или картина учеников.

Объявлена дата Радиодиктанта-2025: по традиции последних лет, мероприятие состоится в октябре29.09.25, 12:31 • 2179 просмотров

Павел Башинский

ОбществоЛайфхакипубликацииОбразование
Леонид Кучма
ЮНЕСКО
Аргентина
Индия
Украина