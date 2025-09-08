Міжнародний день солідарності журналістів та Міжнародний день грамотності: що ще відзначають 8 вересня

Сьогодні, 8 вересня, відзначають Міжнародний день солідарності журналістів та Міжнародний день грамотності - яке покликано привернути увагу до цієї проблеми та сприяти її вирішенню, пише УНН.

Міжнародний день солідарності журналістів

Цей день щорічно відзначається 8 вересня. Свято було засноване в 1958 році на 4-му конгресі Міжнародної організації журналістів у Бухаресті, щоб підкреслити єдність журналістів у всьому світі та їхню спільну боротьбу за права й свободу слова.

Дата також пов’язана з чехословацьким журналістом і письменником-антифашистом Юліусом Фучиком, який 8 вересня 1943 року був страчений у Німеччині. Він активно займався політикою з молодих років, став одним із засновників Комуністичної партії Чехословаччини та членом підпільного керівництва партії. У 1942 році його разом із іншими активістами заарештувало гестапо. Світову відомість Фучику принесла книга "Репортаж з петлею на шиї", написана в празькій в’язниці і перекладена понад 70 мовами.

Наприкінці XX століття ООН офіційно затвердила 8 вересня як Міжнародний день солідарності журналістів. У цей день по всьому світу проходять конференції та з’їзди медійників, де вони обмінюються досвідом, обговорюють професійні виклики та відзначають колег нагородами за ризиковану і віддану працю. Зокрема, вручення Пулітцерівської премії - однієї з найпрестижніших журналістських нагород у США — традиційно відбувається саме 8 вересня.

Українська журналістка Вікторія Рощина отримає посмертно престижну міжнародну нагороду за мужність

День вибачень

Щороку в багатьох країнах відзначають незвичне свято - День вибачень або День помилування. Термін "помилування" має юридичне значення і означає звільнення від покарання за правопорушення посадовою особою, уповноваженою на це. Саме з таким трактуванням пов’язана історія свята.

У США його започаткували у 1974 році, коли новообраний президент Джеральд Форд видав прокламацію про прощення Річарда Ніксона за дії, пов’язані з Вотергейтським скандалом. Скандал тривав понад два з половиною роки, почавшись під час президентських виборів 1972 року через спробу встановлення прослуховувальних пристроїв у штабі Демократичної партії, і завершився відставкою Ніксона через загрозу імпічменту.

День медсестри відділень дитячої гематології та онкології

Щороку 8 вересня відзначають День медичної сестри дитячого гематологічного та онкологічного відділення, започаткований у 2010 році Асоціацією дитячих гематологів та онкологів (APHON). Це свято вшановує медичних працівників, які щодня підтримують дітей із онкологічними та гематологічними захворюваннями та допомагають родинам долати найважчі моменти.

Такі медики щодня поєднують складні медичні процедури з емоційною підтримкою маленьких пацієнтів і їхніх родин, створюючи у лікарні атмосферу турботи, надії та комфорту.

Фізичні вправи можуть знизити ризик смерті від раку товстої кишки більш ніж на третину - дослідження

Рожаниці

В Україні свято Рожаниць у вересні відзначають двічі - 8 та 21 числа. Воно має давнє народно-слов’янське походження. Багато язичницьких обрядів і свят з часів поширення християнства втрачено, проте частина вірувань і переказів дійшла до наших днів, і Рожаниці - одне з таких свят.

Це жіноче родинне та родильне свято, присвячене двом богиням, матері та доньці: Ладі та Лелі. До них зверталися з молитвами про легкі пологи, здорових дітей, добробут родини та спокій померлих. Вважалося, що Лада та Леля "живуть" на зоряному небі, їх ототожнювали з Великою та Малою Ведмедицею. Їм приписували сили, що впливають на плодючість людей, тварин та врожай. Лада стала символом матері та господині, а Леля - уособленням молодості, весни, краси та кохання.

Міжнародний день грамотності

Грамотність часто сприймається як належне, але чимало людей сьогодні не вміють читати та писати. Щоб привернути увагу до цієї проблеми та сприяти її вирішенню, ЮНЕСКО заснувала Міжнародний день грамотності, який відзначається щороку 8 вересня.

Писемність відома з 3500–3000 років до н.е., проте довгий час вона була привілеєм еліти. Найбільше грамотних людей у давнину налічувалося в Індії та Китаї, хоча книги були рідкісними та дорогими. Поширенню навичок читання сприяли релігії: у мусульманських країнах кожен віруючий мав самостійно читати Коран, а в іудаїзмі грамотність була важлива для вивчення Танаха та Талмуда.

На Русі писемність існувала ще до прийняття християнства, а хрещення пришвидшило її розвиток через глаголицю та кирилицю. Грамотою оволоділи не лише князі та бояри, а й прості люди, про що свідчать берестяні грамоти, написи на стінах храмів та школи.

Для неписьменних людей створили ручку грамотності

Різдво Пресвятої Богородиці

Сьогодні, 8 вересня, християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. За церковним Переданням і Святим Писанням, її батьки, святі Йоаким і Анна, довгий час були бездітними. Після багатьох років молитов та постів вони отримали дар народження Богородиці, яку вважають початком нового етапу в історії спасіння, адже саме вона стала матір’ю Ісуса Христа.

Її народження сповіщає про майбутнє пришестя Спасителя, а святі Йоаким і Анна слугують прикладом терплячої віри та наполегливої молитви.

Раніше УНН писав, що цього дня прийнято збирати врожай, дякувати Богові, відвідувати церкву та допомагати нужденним. Заборонено сваритися та піддаватися зневірі.