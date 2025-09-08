Міжнародний день солідарності журналістів та Міжнародний день грамотності: що ще відзначають 8 вересня

$41.350.00
48.130.00
ukenru
00:43 • 3276 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 15251 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 06:34 • 31441 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 42399 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 60266 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 72386 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 105215 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 88319 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 53386 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 57592 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.5м/с
85%
755мм
Популярнi новини
"Кривавий місяць" над Україною: у різних регіонах спостерігають унікальне природне явищеPhotoVideo7 вересня, 17:28 • 5990 перегляди
"Відповідальність неминуча": москву прикрасили листівками на честь Дня ГУР МОPhoto7 вересня, 19:26 • 5710 перегляди
Понад 200 людей звернулися по допомогу у Києві після атаки рф 7 вересня7 вересня, 20:34 • 4882 перегляди
Сили оборони зачистили Володимирівку та відкинули ворога біля трьох населених пунктів на Донеччині - DeepStatePhoto21:49 • 9644 перегляди
Десятки американців загинули, захищаючи Україну від російської агресії 23:20 • 5652 перегляди
Публікації
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 105214 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 88318 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 82621 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 61543 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 83066 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Європа
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 16591 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 22339 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 54725 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 110410 перегляди
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto4 вересня, 07:43 • 51604 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
Іскандер (ОТРК)
MIM-104 Patriot

Міжнародний день солідарності журналістів та Міжнародний день грамотності: що ще відзначають 8 вересня

Київ • УНН

 • 52 перегляди

8 вересня відзначають Міжнародний день солідарності журналістів, присвячений єдності та боротьбі за свободу слова, а також Міжнародний день грамотності, заснований ЮНЕСКО для привернення уваги до проблеми неписьменності. Також цього дня святкують День вибачень, День медсестри відділень дитячої гематології та онкології, народне свято Рожаниць, а християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці.

Міжнародний день солідарності журналістів та Міжнародний день грамотності: що ще відзначають 8 вересня

Сьогодні, 8 вересня, відзначають Міжнародний день солідарності журналістів та Міжнародний день грамотності - яке покликано привернути увагу до цієї проблеми та сприяти її вирішенню, пише УНН.

Міжнародний день солідарності журналістів

Цей день щорічно відзначається 8 вересня. Свято було засноване в 1958 році на 4-му конгресі Міжнародної організації журналістів у Бухаресті, щоб підкреслити єдність журналістів у всьому світі та їхню спільну боротьбу за права й свободу слова.

Дата також пов’язана з чехословацьким журналістом і письменником-антифашистом Юліусом Фучиком, який 8 вересня 1943 року був страчений у Німеччині. Він активно займався політикою з молодих років, став одним із засновників Комуністичної партії Чехословаччини та членом підпільного керівництва партії. У 1942 році його разом із іншими активістами заарештувало гестапо. Світову відомість Фучику принесла книга "Репортаж з петлею на шиї", написана в празькій в’язниці і перекладена понад 70 мовами.

Наприкінці XX століття ООН офіційно затвердила 8 вересня як Міжнародний день солідарності журналістів. У цей день по всьому світу проходять конференції та з’їзди медійників, де вони обмінюються досвідом, обговорюють професійні виклики та відзначають колег нагородами за ризиковану і віддану працю. Зокрема, вручення Пулітцерівської премії - однієї з найпрестижніших журналістських нагород у США — традиційно відбувається саме 8 вересня.

Українська журналістка Вікторія Рощина отримає посмертно престижну міжнародну нагороду за мужність04.09.25, 13:56 • 2619 переглядiв

День вибачень

Щороку в багатьох країнах відзначають незвичне свято - День вибачень або День помилування. Термін "помилування" має юридичне значення і означає звільнення від покарання за правопорушення посадовою особою, уповноваженою на це. Саме з таким трактуванням пов’язана історія свята.

У США його започаткували у 1974 році, коли новообраний президент Джеральд Форд видав прокламацію про прощення Річарда Ніксона за дії, пов’язані з Вотергейтським скандалом. Скандал тривав понад два з половиною роки, почавшись під час президентських виборів 1972 року через спробу встановлення прослуховувальних пристроїв у штабі Демократичної партії, і завершився відставкою Ніксона через загрозу імпічменту.

День медсестри відділень дитячої гематології та онкології

Щороку 8 вересня відзначають День медичної сестри дитячого гематологічного та онкологічного відділення, започаткований у 2010 році Асоціацією дитячих гематологів та онкологів (APHON). Це свято вшановує медичних працівників, які щодня підтримують дітей із онкологічними та гематологічними захворюваннями та допомагають родинам долати найважчі моменти.

Такі медики щодня поєднують складні медичні процедури з емоційною підтримкою маленьких пацієнтів і їхніх родин, створюючи у лікарні атмосферу турботи, надії та комфорту.

Фізичні вправи можуть знизити ризик смерті від раку товстої кишки більш ніж на третину - дослідження01.06.25, 15:19 • 5445 переглядiв

Рожаниці 

В Україні свято Рожаниць у вересні відзначають двічі - 8 та 21 числа. Воно має давнє народно-слов’янське походження. Багато язичницьких обрядів і свят з часів поширення християнства втрачено, проте частина вірувань і переказів дійшла до наших днів, і Рожаниці - одне з таких свят.

Це жіноче родинне та родильне свято, присвячене двом богиням, матері та доньці: Ладі та Лелі. До них зверталися з молитвами про легкі пологи, здорових дітей, добробут родини та спокій померлих. Вважалося, що Лада та Леля "живуть" на зоряному небі, їх ототожнювали з Великою та Малою Ведмедицею. Їм приписували сили, що впливають на плодючість людей, тварин та врожай. Лада стала символом матері та господині, а Леля - уособленням молодості, весни, краси та кохання.

Міжнародний день грамотності

Грамотність часто сприймається як належне, але чимало людей сьогодні не вміють читати та писати. Щоб привернути увагу до цієї проблеми та сприяти її вирішенню, ЮНЕСКО заснувала Міжнародний день грамотності, який відзначається щороку 8 вересня.

Писемність відома з 3500–3000 років до н.е., проте довгий час вона була привілеєм еліти. Найбільше грамотних людей у давнину налічувалося в Індії та Китаї, хоча книги були рідкісними та дорогими. Поширенню навичок читання сприяли релігії: у мусульманських країнах кожен віруючий мав самостійно читати Коран, а в іудаїзмі грамотність була важлива для вивчення Танаха та Талмуда.

На Русі писемність існувала ще до прийняття християнства, а хрещення пришвидшило її розвиток через глаголицю та кирилицю. Грамотою оволоділи не лише князі та бояри, а й прості люди, про що свідчать берестяні грамоти, написи на стінах храмів та школи.

Для неписьменних людей створили ручку грамотності28.05.24, 01:46 • 22350 переглядiв

Різдво Пресвятої Богородиці

Сьогодні, 8 вересня, християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. За церковним Переданням і Святим Писанням, її батьки, святі Йоаким і Анна, довгий час були бездітними. Після багатьох років молитов та постів вони отримали дар народження Богородиці, яку вважають початком нового етапу в історії спасіння, адже саме вона стала матір’ю Ісуса Христа.

Її народження сповіщає про майбутнє пришестя Спасителя, а святі Йоаким і Анна слугують прикладом терплячої віри та наполегливої молитви.

Раніше УНН писав, що цього дня прийнято збирати врожай, дякувати Богові, відвідувати церкву та допомагати нужденним. Заборонено сваритися та піддаватися зневірі.

Альона Уткіна

СуспільствоМультимедіа
Демократична партія США
ЮНЕСКО
Організація Об'єднаних Націй
Індія
Бухарест
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна