06:10 • 118 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
5 вересня, 16:47 • 13848 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 26734 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 31754 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 25577 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
5 вересня, 08:58 • 37262 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
5 вересня, 08:28 • 41821 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
5 вересня, 08:19 • 36189 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 66209 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 46446 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
06:10 • 118 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 31754 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?Photo5 вересня, 12:22 • 25389 перегляди
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці5 вересня, 07:47 • 48729 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo5 вересня, 06:13 • 66209 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони

Київ • УНН

 • 118 перегляди

8 вересня українці святкують Різдво Пресвятої Богородиці, одне з найважливіших християнських свят. Цього дня прийнято збирати врожай, дякувати Богові, відвідувати церкву та допомагати нужденним. Заборонено сваритися та піддаватися зневірі.

Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони

У понеділок, 8 вересня, українці святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з найважливіших для християн свят у році. В народі це свято ще часто називають Друга Пречиста. Про історію, традиції та заборони, пов’язані з цим свято розповідає УНН.

Історія свята

Християни відзначають це свято приблизно з VІ століття. Згідно з переказами, батьки Діви Марії - Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, проте за 50 років шлюбу Бог так і не поблагословив їх дітьми. Особливо переживати це було важко через глузування юдеїв, у тодішній традиції яких безпліддя вважалося Божою карою.

Одного разу під час свята священик у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником. Його дружина почула це і вийшла з храму.

Після цієї події Йоаким в сльозах молився Богові. Тоді до нього спустився ангел, котрий напророкував скоре народження дитини. У відповідь старий чоловік пообіцяв присвятити дитину Богові. Анна також бачила ангела і отримала подібну втіху. Невдовзі у подружжя народилася дівчинка, яку назвали Марією.

5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними04.09.25, 12:16 • 84602 перегляди

Традиції свята

До свята Різдва Богородиці прийнято збирати весь урожай і дякувати Богові за нього. Це також особливий день для пасічників, адже саме з 8 вересня традиція зобов’язує починати прибирати вулики. Також у наших пращурів було прийнято ходити один до одного в гості в цей день та щедро накривати столи, якщо завітали гості.

Під час цього свята можна звертатися до Діви Марії про найпотаємніше. Особливо Богородицею будуть почуті молитви бездітних сімейних пар про народження дитини. Також на Різдво Богородиці дівчата і молоді жінки ходили до водойм, де вмивалися до самісінького світанку. Вони вірили, що таким чином можна зберегти красу до самої старості, а також швидше знайти чоловіка.

Також для здоров'я дітей пороги осель обливали водою. Крім того, спалювали старе взуття і одяг.

Що треба робити

У цей день християни зобов’язані відвідати церкву. Вони мають пережити Святу Літургію, запалити свічку і помолитися. Якщо можливості піти до церкви немає, можна помолитися вдома.

В цей день варто молитися про допомогу. Люди звертаються до Богородиці, просячи Її вказати життєвий шлях, принести мир і злагоду в родини, допомогти бездітним парам народити дітей і полегшити пологи вагітним жінкам.

Також під час цього свята діти мають присвятити особливу увагу допомозі своїм матерям. До них варто поставитися цього дня з особливою турботою.

Археологи виявили місце, де сталося біблійне диво: що відомо про знахідку03.09.25, 09:53 • 4299 переглядiв

На Різдво Богородиці віряни у своїх молитвах звертаються до Діви Марії з проханнями про добру долю дітей, щасливу сім'ю та захист дому.

В цей день також треба чинити добрі справи - подавати милостиню або допомагати нужденним. Вважається, що добро, вчинене із щирими намірами, повернеться щастям до вашої оселі.

Що під забороною

Проте все це не має сенсу, якщо людина не дотримується найголовнішої настанови – зберігати мир у власній душі. На Різдво Пресвятої Богородиці не можна сваритися, лаятися чи починати щось із поганим настроєм. Не варто згадувати старі образи. Вважається, що будь-які сварки і непорозуміння в цей день "перекочують" у весь рік.

Не можна ухилятися від відвідин церкви, аргументуючи це важливими домашніми справами. Також церква закликає у цей день не піддаватися зневірі.

Український інститут книги запустив онлайн-базу перекладів української літератури28.08.25, 20:00 • 3713 переглядiв

Павло Зінченко

