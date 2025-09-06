Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони

У понеділок, 8 вересня, українці святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з найважливіших для християн свят у році. В народі це свято ще часто називають Друга Пречиста. Про історію, традиції та заборони, пов’язані з цим свято розповідає УНН.

Історія свята

Християни відзначають це свято приблизно з VІ століття. Згідно з переказами, батьки Діви Марії - Йоаким і Анна, були благочестивим подружжям, проте за 50 років шлюбу Бог так і не поблагословив їх дітьми. Особливо переживати це було важко через глузування юдеїв, у тодішній традиції яких безпліддя вважалося Божою карою.

Одного разу під час свята священик у Єрусалимському храмі навіть відмовився прийняти у Йоакима жертву, привселюдно назвавши його грішником. Його дружина почула це і вийшла з храму.

Після цієї події Йоаким в сльозах молився Богові. Тоді до нього спустився ангел, котрий напророкував скоре народження дитини. У відповідь старий чоловік пообіцяв присвятити дитину Богові. Анна також бачила ангела і отримала подібну втіху. Невдовзі у подружжя народилася дівчинка, яку назвали Марією.

5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними

Традиції свята

До свята Різдва Богородиці прийнято збирати весь урожай і дякувати Богові за нього. Це також особливий день для пасічників, адже саме з 8 вересня традиція зобов’язує починати прибирати вулики. Також у наших пращурів було прийнято ходити один до одного в гості в цей день та щедро накривати столи, якщо завітали гості.

Під час цього свята можна звертатися до Діви Марії про найпотаємніше. Особливо Богородицею будуть почуті молитви бездітних сімейних пар про народження дитини. Також на Різдво Богородиці дівчата і молоді жінки ходили до водойм, де вмивалися до самісінького світанку. Вони вірили, що таким чином можна зберегти красу до самої старості, а також швидше знайти чоловіка.

Також для здоров'я дітей пороги осель обливали водою. Крім того, спалювали старе взуття і одяг.

Що треба робити

У цей день християни зобов’язані відвідати церкву. Вони мають пережити Святу Літургію, запалити свічку і помолитися. Якщо можливості піти до церкви немає, можна помолитися вдома.

В цей день варто молитися про допомогу. Люди звертаються до Богородиці, просячи Її вказати життєвий шлях, принести мир і злагоду в родини, допомогти бездітним парам народити дітей і полегшити пологи вагітним жінкам.

Також під час цього свята діти мають присвятити особливу увагу допомозі своїм матерям. До них варто поставитися цього дня з особливою турботою.

Археологи виявили місце, де сталося біблійне диво: що відомо про знахідку

На Різдво Богородиці віряни у своїх молитвах звертаються до Діви Марії з проханнями про добру долю дітей, щасливу сім'ю та захист дому.

В цей день також треба чинити добрі справи - подавати милостиню або допомагати нужденним. Вважається, що добро, вчинене із щирими намірами, повернеться щастям до вашої оселі.

Що під забороною

Проте все це не має сенсу, якщо людина не дотримується найголовнішої настанови – зберігати мир у власній душі. На Різдво Пресвятої Богородиці не можна сваритися, лаятися чи починати щось із поганим настроєм. Не варто згадувати старі образи. Вважається, що будь-які сварки і непорозуміння в цей день "перекочують" у весь рік.

Не можна ухилятися від відвідин церкви, аргументуючи це важливими домашніми справами. Також церква закликає у цей день не піддаватися зневірі.

Український інститут книги запустив онлайн-базу перекладів української літератури