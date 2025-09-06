$41.350.02
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты
5 сентября, 16:47 • 13787 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 26681 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 31679 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 25538 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 37241 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 41807 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 36185 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 66192 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 46446 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты

Киев • УНН

 • 4 просмотра

8 сентября украинцы празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, один из важнейших христианских праздников. В этот день принято собирать урожай, благодарить Бога, посещать церковь и помогать нуждающимся. Запрещено ссориться и поддаваться унынию.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запреты

В понедельник, 8 сентября, украинцы празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из важнейших для христиан праздников в году. В народе этот праздник еще часто называют Вторая Пречистая. Об истории, традициях и запретах, связанных с этим праздником, рассказывает УНН.

История праздника

Христиане отмечают этот праздник примерно с VI века. Согласно преданиям, родители Девы Марии - Иоаким и Анна, были благочестивой супружеской парой, однако за 50 лет брака Бог так и не благословил их детьми. Особенно тяжело это было переживать из-за насмешек иудеев, в тогдашней традиции которых бесплодие считалось Божьей карой.

Однажды во время праздника священник в Иерусалимском храме даже отказался принять у Иоакима жертву, прилюдно назвав его грешником. Его жена услышала это и вышла из храма.

После этого события Иоаким в слезах молился Богу. Тогда к нему спустился ангел, который предсказал скорое рождение ребенка. В ответ старик пообещал посвятить ребенка Богу. Анна также видела ангела и получила подобное утешение. Вскоре у супругов родилась девочка, которую назвали Марией.

5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходные04.09.25, 12:16 • 84581 просмотр

Традиции праздника

К празднику Рождества Богородицы принято собирать весь урожай и благодарить Бога за него. Это также особый день для пчеловодов, ведь именно с 8 сентября традиция обязывает начинать убирать ульи. Также у наших предков было принято ходить друг к другу в гости в этот день и щедро накрывать столы, если пришли гости.

Во время этого праздника можно обращаться к Деве Марии о самом сокровенном. Особенно Богородицей будут услышаны молитвы бездетных семейных пар о рождении ребенка. Также на Рождество Богородицы девушки и молодые женщины ходили к водоемам, где умывались до самого рассвета. Они верили, что таким образом можно сохранить красоту до самой старости, а также быстрее найти мужа.

Также для здоровья детей пороги домов обливали водой. Кроме того, сжигали старую обувь и одежду.

Что нужно делать

В этот день христиане обязаны посетить церковь. Они должны пережить Святую Литургию, зажечь свечу и помолиться. Если возможности пойти в церковь нет, можно помолиться дома.

В этот день стоит молиться о помощи. Люди обращаются к Богородице, прося Ее указать жизненный путь, принести мир и согласие в семьи, помочь бездетным парам родить детей и облегчить роды беременным женщинам.

Также во время этого праздника дети должны уделить особое внимание помощи своим матерям. К ним стоит отнестись в этот день с особой заботой.

Археологи обнаружили место, где произошло библейское чудо: что известно о находке03.09.25, 09:53 • 4299 просмотров

На Рождество Богородицы верующие в своих молитвах обращаются к Деве Марии с просьбами о доброй судьбе детей, счастливой семье и защите дома.

В этот день также нужно совершать добрые дела - подавать милостыню или помогать нуждающимся. Считается, что добро, совершенное с искренними намерениями, вернется счастьем в ваш дом.

Что под запретом

Однако все это не имеет смысла, если человек не соблюдает главнейшее наставление – сохранять мир в собственной душе. На Рождество Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, ругаться или начинать что-то с плохим настроением. Не стоит вспоминать старые обиды. Считается, что любые ссоры и недоразумения в этот день "перекочуют" на весь год.

Нельзя уклоняться от посещения церкви, аргументируя это важными домашними делами. Также церковь призывает в этот день не поддаваться унынию.

Украинский институт книги запустил онлайн-базу переводов украинской литературы28.08.25, 20:00 • 3713 просмотров

Павел Зинченко

