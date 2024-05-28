Для неписьменних людей створили ручку грамотності

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 14151 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 40674 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 63076 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108549 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 133138 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137293 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 236656 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170814 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190144 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172995 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.9 м/с
49 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 25780 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 21570 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 25433 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 33666 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 40307 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 236664 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 358148 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 374106 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289804 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58292 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75100 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86649 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169786 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172361 перегляди
Актуальне
Для неписьменних людей створили ручку грамотності

Для неписьменних людей створили ручку грамотності

Київ • УНН

 • 22336 перегляди

За всю історію людства відбулося багато здобутків у сфері освіти, але безграмотність залишається проблемою серед дорослих у всьому світі. Агентство Media.Monks у партнерстві зі Світовим фондом грамотності створило ручку грамотності Для неписьменних людей.

Агентство Media.Monks у партнерстві зі Світовим фондом грамотності створило ручку грамотності для неписьменних людей. Про це повідомили на сайті агентства, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за всю історію людства відбулося багато здобутків у сфері освіти, але безграмотність залишається проблемою серед дорослих у всьому світі.

Новий пристрій покликаний допомогти навчити 773 мільйони неписьменних дорослих у всьому світі.

The Literacy Pen - це пристрій розміром з великий палець, який можна прикріпити до будь-якої стандартної ручки або олівця. Користувачі вимовляють слова, які вони хотіли б записати у вбудований мікрофон, а пристрій транскрибує слово на своєму цифровому дисплеї, літера за літерою. Користувачі можуть скопіювати слова з екрана безпосередньо на папір.

The Literacy Pen має на меті сприяти навчанню через письмове повторення та візуальне підкріплення, що дозволяє людям навчитися читати та писати. Всесвітній фонд грамотності виготовить 2000 ручок для розповсюдження у 50 школах до 2025 року.

The Literacy Pen має потенціал вплинути на мільйони людей, які обмежені у своєму повсякденному житті через те, що не вміють читати чи писати. Ми застосували базові технології інноваційним способом розробки The Literacy Pen, і ми сподіваємося, що цей інструмент надихне на самостійне навчання і відкриє двері новим можливостям для його користувачів

сказав Юке Вуурманс, головний креативний директор Media.Monks.

Хоча ініціатива була натхненна проблемою неписьменності серед дорослих, інші сфери застосування можуть включати викладання англійської як другої мови для неангломовних дітей та дорослих.

Завдяки The Literacy Pen ми не просто надаємо інструмент, ми пропонуємо рятувальне коло тим, хто бореться з неписьменністю, надаючи їм навичок, необхідних для кращого майбутнього

сказала Ванесса Портілла, головний виконавчий директор Всесвітнього фонду грамотності.

У Львові створили інтерактивну "квіткову мапу"08.04.24, 14:52 • 28820 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21