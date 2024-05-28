Для неписьменних людей створили ручку грамотності
Київ • УНН
За всю історію людства відбулося багато здобутків у сфері освіти, але безграмотність залишається проблемою серед дорослих у всьому світі. Агентство Media.Monks у партнерстві зі Світовим фондом грамотності створило ручку грамотності Для неписьменних людей.
Агентство Media.Monks у партнерстві зі Світовим фондом грамотності створило ручку грамотності для неписьменних людей. Про це повідомили на сайті агентства, передає УНН.
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Зазначається, що за всю історію людства відбулося багато здобутків у сфері освіти, але безграмотність залишається проблемою серед дорослих у всьому світі.
Новий пристрій покликаний допомогти навчити 773 мільйони неписьменних дорослих у всьому світі.
The Literacy Pen - це пристрій розміром з великий палець, який можна прикріпити до будь-якої стандартної ручки або олівця. Користувачі вимовляють слова, які вони хотіли б записати у вбудований мікрофон, а пристрій транскрибує слово на своєму цифровому дисплеї, літера за літерою. Користувачі можуть скопіювати слова з екрана безпосередньо на папір.
The Literacy Pen має на меті сприяти навчанню через письмове повторення та візуальне підкріплення, що дозволяє людям навчитися читати та писати. Всесвітній фонд грамотності виготовить 2000 ручок для розповсюдження у 50 школах до 2025 року.
The Literacy Pen має потенціал вплинути на мільйони людей, які обмежені у своєму повсякденному житті через те, що не вміють читати чи писати. Ми застосували базові технології інноваційним способом розробки The Literacy Pen, і ми сподіваємося, що цей інструмент надихне на самостійне навчання і відкриє двері новим можливостям для його користувачів
Хоча ініціатива була натхненна проблемою неписьменності серед дорослих, інші сфери застосування можуть включати викладання англійської як другої мови для неангломовних дітей та дорослих.
Завдяки The Literacy Pen ми не просто надаємо інструмент, ми пропонуємо рятувальне коло тим, хто бореться з неписьменністю, надаючи їм навичок, необхідних для кращого майбутнього
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