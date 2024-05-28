Для неграмотных людей создали ручку грамотности

Агентство Media.Monks в партнерстве со Всемирным фондом грамотности создало ручку грамотности для неграмотных людей. Об этом сообщили на сайте агентства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за всю историю человечества произошло много достижений в сфере образования, но безграмотность остается проблемой среди взрослых во всем мире.

Новое устройство призвано помочь обучить 773 миллиона неграмотных взрослых во всем мире.

The Literacy Pen - это устройство размером с большой палец, которое можно прикрепить к любой стандартной ручке или карандашу. Пользователи произносят слова, которые они хотели бы записать во встроенный микрофон, а устройство транскрибирует слово на своем цифровом дисплее, буква за буквой. Пользователи могут скопировать слова с экрана непосредственно на бумагу.

The Literacy Pen имеет целью способствовать обучению через письменное повторение и визуальное подкрепление, что позволяет людям научиться читать и писать. Всемирный фонд грамотности изготовит 2000 ручек для распространения в 50 школах до 2025 года.

The Literacy Pen имеет потенциал повлиять на миллионы людей, которые ограничены в своей повседневной жизни из-за того, что не умеют читать или писать. Мы применили базовые технологии инновационным способом разработки The Literacy Pen, и мы надеемся, что этот инструмент вдохновит на самостоятельное обучение и откроет двери новым возможностям для его пользователей сказал Юке Вуурманс, главный креативный директор Media.Monks.

Хотя инициатива была вдохновлена проблемой неграмотности среди взрослых, другие сферы применения могут включать преподавание английского как второго языка для неанглоязычных детей и взрослых.

Благодаря The Literacy Pen мы не просто предоставляем инструмент, мы предлагаем спасательный круг тем, кто борется с неграмотностью, предоставляя им навыки, необходимые для лучшего будущего сказала Ванесса Портилла, главный исполнительный директор Всемирного фонда грамотности.

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