Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  58611 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  139542 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  112744 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  203713 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192074 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182323 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152668 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110032 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127678 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  118972 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

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5 апреля 2024, 10:51  •  265858 просмотра
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3 апреля 2024, 11:28  •  352147 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  421159 просмотра
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Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  419883 просмотра

Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"

Львовский городской совет создал интерактивную "Цветочную карту", на которой показано более 50 локаций по всему городу, где цветут тюльпаны, сакуры, магнолии и груши Шантаклера.

Общество •   •  8489 просмотра
Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"

Литва предлагает разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине - министр энергетики

Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанции и передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.

Война •   •  11112 просмотра
Литва предлагает разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине - министр энергетики

"Нанес около 10 ударов ножом": житель Харьковщины получил пожизненное заключение за убийство женщины

50-летний мужчина был приговорен к пожизненному заключению судом апелляционной инстанции в Харьковской области. В 2017 году он нанес около 10 ножевых ранений женщине, потерпевшая погибла.

Криминал и ЧП •   •  7909 просмотра
"Нанес около 10 ударов ножом": житель Харьковщины получил пожизненное заключение за убийство женщины

Лечение бесплодия за государственные средства: договоры заключили с 15 больницами, выделили на это почти 1,9 млрд грн

Впервые в Украине бесплатное лечение бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий стало доступным по программе медицинских гарантий - на это направление выделено 1,87 млрд грн.

Общество •   •  7773 просмотра
Лечение бесплодия за государственные средства: договоры заключили с 15 больницами, выделили на это почти 1,9 млрд грн

россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

россияне готовятся к вывозу тысячи украинских детей с оккупированных территорий в рф под видом "оздоровления".

Война •   •  8036 просмотра
россияне готовятся к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в рф на "оздоровление" - Центр сопротивления

После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"

После недавней атаки украинских беспилотников на комплексы НПЗ россия усиливает противовоздушную оборону на нефтехранилище в Туле, развернув систему "Панцирь С1" для защиты промышленной инфраструктуры города.

Война •   •  8098 просмотра
После атак украинских дронов на НПЗ, россия усиливает ПВО на нефтебазе в туле - "АТЕШ"

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксперт оценил возможность наступления врага на Харьков.

Война •   •  58611 просмотра
Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

На Херсонщине двух должностных лиц тылового обеспечения подозревают в закупке продуктов для военных по завышенным ценам

Двух должностных лиц продовольственной службы отдела тылового обеспечения пограничного отряда в Херсонской области подозревают в закупке продуктов питания для военных по завышенным ценам.

Война •   •  12306 просмотра
На Херсонщине двух должностных лиц тылового обеспечения подозревают в закупке продуктов для военных по завышенным ценам

В "Армию восстановления" привлекли уже более 114 тысяч украинцев

По состоянию на апрель 2024 года 114 105 украинцев присоединились к правительственному проекту "Армия восстановления", причем больше всего направлений выдано в Харьковской области.

Общество •   •  12623 просмотра
В "Армию восстановления" привлекли уже более 114 тысяч украинцев

Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины

Китай отрицает попытки получить выгоду от войны россии против Украины и регулирует экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законами и нормативными актами.

политика •   •  16255 просмотра
Китай заявил, что не наживается на войне россии против Украины