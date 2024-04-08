Во Львове создали интерактивную "цветочную карту"

Во Львове создали карту с цветочными локациями города, сообщили во Львовском горсовете в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Управление туризма и управление экологии Львова разработали "Цветочную карту Львова", на которой нанесены актуальные места цветения цветов и деревьев в городе", - сообщили в горсовете.

Отмечается, что это интерактивная карта. На "Цветочной карте Львова", как сообщается, можно найти места цветения тюльпанов, сакур, магнолий и груш Шантаклер. На карте отображено более 50 локаций по всему городу, которые будут постоянно обновлять, чтобы пользователи получали актуальную информацию.

"Мы хотим, чтобы наблюдение за цветением цветов и деревьев стало дополнительной возможностью для львовян и гостей города наполниться положительной энергией и эмоциями. Во время войны люди очень нуждаются в красоте, светлых эмоций, общения и событий, которые помогут наполниться энергией. Карта - это первый шаг, который поможет составить индивидуальный маршрут цветочным Львовом, посетить малоизвестные локации и еще лучше познакомиться с городом", - отметила начальница управления туризма Львова Кристина Лебедь.

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