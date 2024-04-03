В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  34745 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  47139 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  59062 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
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Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  102489 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  128210 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128726 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123833 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
2 апреля 2024, 11:27  •  114299 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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Одну из древнейших книг ожидают продать на аукционе за более чем 2,6 миллиона долларов

Одну из древнейших книг ожидают продать на аукционе за более чем 2,6 миллиона долларов

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  498419 просмотра

В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры

В Киеве начали цвести первые магнолии и сакуры, которые можно увидеть в ботанических садах, парках и скверах в разных районах города. Ожидается, что их пышное цветение продлится около двух недель.

Общество •   •  11037 просмотра
В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры

Беспорядки после выборов в Турции: один человек погиб, четверо ранены

Брат кандидата от оппозиции был убит, еще четверо получили ранения в ходе столкновений между противниками и сторонниками недавно избранного мэра от правящей партии на юго-востоке Турции.

Новости Мира •   •  8831 просмотра
Беспорядки после выборов в Турции: один человек погиб, четверо ранены

Взрыв на подстанции в подольске вызвал отключение электроэнергии - СМИ

На подстанции возле железнодорожного вокзала в московской области произошел взрыв, повлекший отключение электроэнергии и перебои в работе троллейбусного сообщения в нескольких районах города.

Война •   •  9757 просмотра
Взрыв на подстанции в подольске вызвал отключение электроэнергии - СМИ

В течение начала 2024 года, почти 20 тысяч украинских водителей восстановили удостоверения

За первые три месяца 2024 года Министерство внутренних дел восстановило почти 20 тысяч водительских удостоверений, из которых 19 342 - физические и 134 - электронные.

Общество •   •  8654 просмотра
В течение начала 2024 года, почти 20 тысяч украинских водителей восстановили удостоверения

Председатель Евросовета прибыл в Румынию после частичного присоединения страны к Шенгенской зоне

Президент Европейского Совета Шарль Мишель прибыл в Румынию впервые после того, как страна частично присоединилась к Шенгенской зоне, что стало шагом к свободному передвижению товаров и людей.

Новости Мира •   •  6980 просмотра
Председатель Евросовета прибыл в Румынию после частичного присоединения страны к Шенгенской зоне

Одну из древнейших книг ожидают продать на аукционе за более чем 2,6 миллиона долларов

Одна из древнейших христианских книг, Кодекс Кросби-Шоена, датированный примерно 250-350 годами нашей эры, содержащий Первое послание Петра и Книгу пророка Ионы, оценивается в 2,6-3,8 миллиона долларов на аукционе Christie's в Лондоне в июне этого года.

Культура •   •  7056 просмотра
Одну из древнейших книг ожидают продать на аукционе за более чем 2,6 миллиона долларов

Системы ПВО и боеприпасы: Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине

Финляндия объявила о предоставлении Украине пакета помощи на сумму 188 млн евро, включающего системы противовоздушной обороны и боеприпасы для артиллерии.

Война •   •  12644 просмотра
Системы ПВО и боеприпасы: Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине

Находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии: на Киевщине электропоезд сбил мужчину

32-летний мужчина в нетрезвом состоянии был сбит грузовым поездом на железнодорожном пути на станции "Квитневое" в Броварском районе Киевской области.

Общество •   •  11580 просмотра
Находился на железнодорожных путях в нетрезвом состоянии: на Киевщине электропоезд сбил мужчину

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Политолог Виктор Бобыренко предлагает внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить недобросовестную конкуренцию и давление на новых поставщиков со стороны фирм, которые ранее поставляли продовольствие для украинской армии, но отказались участвовать в конкурсах для Государственного оператора тыла.

политика •   •  47139 просмотра
Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Зеленский ответил на критику относительно ударов по объектам на территории рф: "россия кроме силы ничего не понимает"

Зеленский защитил удары Украины по российским целям, заявив, что "россия не понимает ничего, кроме силы", и западные партнеры должны поддержать ответ Украины на российскую агрессию.

Война •   •  13134 просмотра
Зеленский ответил на критику относительно ударов по объектам на территории рф: "россия кроме силы ничего не понимает"