В Киеве расцвели первые магнолии и сакуры

В Киеве начали цвести первые магнолии и сакуры, которые можно увидеть в ботанических садах, парках и скверах. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.

В столице начали цвести сакуры и магнолии. Кроме ботанических садов, деревья растут в парках и скверах Киева, сначала они расцвели в Днепровском и Деснянском районах. Скоро цветением можно будет полюбоваться во всех районах столицы - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что продолжительность пышного цветения сакуры и магнолии составляет около двух недель в зависимости от вида.

Напомним

По Украине в ближайшие дни местами ожидаются небольшие дожди, местами сильный ветер, температура воздуха ночью может снизиться до 2 градусов мороза, а днем будет достигать 22 градусов тепла.