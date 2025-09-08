$41.350.00
Международный день солидарности журналистов и Международный день грамотности: что еще отмечают 8 сентября

Киев • УНН

 • 196 просмотра

8 сентября отмечают Международный день солидарности журналистов, посвященный единству и борьбе за свободу слова, а также Международный день грамотности, учрежденный ЮНЕСКО для привлечения внимания к проблеме неграмотности. Также в этот день празднуют День извинений, День медсестры отделений детской гематологии и онкологии, народный праздник Рожаниц, а христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Международный день солидарности журналистов и Международный день грамотности: что еще отмечают 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, отмечают Международный день солидарности журналистов и Международный день грамотности – который призван привлечь внимание к этой проблеме и способствовать ее решению, пишет УНН.

Международный день солидарности журналистов

Этот день ежегодно отмечается 8 сентября. Праздник был учрежден в 1958 году на 4-м конгрессе Международной организации журналистов в Бухаресте, чтобы подчеркнуть единство журналистов во всем мире и их общую борьбу за права и свободу слова.

Дата также связана с чехословацким журналистом и писателем-антифашистом Юлиусом Фучиком, который 8 сентября 1943 года был казнен в Германии. Он активно занимался политикой с молодых лет, стал одним из основателей Коммунистической партии Чехословакии и членом подпольного руководства партии. В 1942 году его вместе с другими активистами арестовало гестапо. Мировую известность Фучику принесла книга "Репортаж с петлей на шее", написанная в пражской тюрьме и переведенная более чем на 70 языков.

В конце XX века ООН официально утвердила 8 сентября как Международный день солидарности журналистов. В этот день по всему миру проходят конференции и съезды медийщиков, где они обмениваются опытом, обсуждают профессиональные вызовы и отмечают коллег наградами за рискованный и преданный труд. В частности, вручение Пулитцеровской премии – одной из самых престижных журналистских наград в США – традиционно происходит именно 8 сентября.

Украинская журналистка Виктория Рощина посмертно получит престижную международную награду за мужество04.09.25, 13:56 • 2619 просмотров

День извинений

Ежегодно во многих странах отмечают необычный праздник – День извинений или День помилования. Термин "помилование" имеет юридическое значение и означает освобождение от наказания за правонарушение должностным лицом, уполномоченным на это. Именно с такой трактовкой связана история праздника.

В США его учредили в 1974 году, когда новоизбранный президент Джеральд Форд издал прокламацию о прощении Ричарда Никсона за действия, связанные с Уотергейтским скандалом. Скандал длился более двух с половиной лет, начавшись во время президентских выборов 1972 года из-за попытки установки прослушивающих устройств в штабе Демократической партии, и завершился отставкой Никсона из-за угрозы импичмента.

День медсестры отделений детской гематологии и онкологии

Ежегодно 8 сентября отмечают День медицинской сестры детского гематологического и онкологического отделения, учрежденный в 2010 году Ассоциацией детских гематологов и онкологов (APHON). Этот праздник чествует медицинских работников, которые ежедневно поддерживают детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями и помогают семьям преодолевать самые тяжелые моменты.

Такие медики ежедневно сочетают сложные медицинские процедуры с эмоциональной поддержкой маленьких пациентов и их семей, создавая в больнице атмосферу заботы, надежды и комфорта.

Физические упражнения могут снизить риск смерти от рака толстой кишки более чем на треть - исследование01.06.25, 15:19 • 5445 просмотров

Рожаницы 

В Украине праздник Рожаниц в сентябре отмечают дважды – 8 и 21 числа. Он имеет древнее народно-славянское происхождение. Многие языческие обряды и праздники со времен распространения христианства утрачены, однако часть верований и преданий дошла до наших дней, и Рожаницы – один из таких праздников.

Это женский семейный и родовой праздник, посвященный двум богиням, матери и дочери: Ладе и Леле. К ним обращались с молитвами о легких родах, здоровых детях, благополучии семьи и покое умерших. Считалось, что Лада и Леля "живут" на звездном небе, их отождествляли с Большой и Малой Медведицей. Им приписывали силы, влияющие на плодовитость людей, животных и урожай. Лада стала символом матери и хозяйки, а Леля – олицетворением молодости, весны, красоты и любви.

Международный день грамотности

Грамотность часто воспринимается как должное, но многие люди сегодня не умеют читать и писать. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме и способствовать ее решению, ЮНЕСКО учредила Международный день грамотности, который отмечается ежегодно 8 сентября.

Письменность известна с 3500–3000 годов до н.э., однако долгое время она была привилегией элиты. Больше всего грамотных людей в древности насчитывалось в Индии и Китае, хотя книги были редкими и дорогими. Распространению навыков чтения способствовали религии: в мусульманских странах каждый верующий должен был самостоятельно читать Коран, а в иудаизме грамотность была важна для изучения Танаха и Талмуда.

На Руси письменность существовала еще до принятия христианства, а крещение ускорило ее развитие через глаголицу и кириллицу. Грамотой овладели не только князья и бояре, но и простые люди, о чем свидетельствуют берестяные грамоты, надписи на стенах храмов и школы.

Для неграмотных людей создали ручку грамотности28.05.24, 01:46 • 22350 просмотров

Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня, 8 сентября, христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. По церковному Преданию и Священному Писанию, ее родители, святые Иоаким и Анна, долгое время были бездетными. После многих лет молитв и постов они получили дар рождения Богородицы, которую считают началом нового этапа в истории спасения, ведь именно она стала матерью Иисуса Христа.

Ее рождение возвещает о будущем пришествии Спасителя, а святые Иоаким и Анна служат примером терпеливой веры и настойчивой молитвы.

Ранее УНН писал, что в этот день принято собирать урожай, благодарить Бога, посещать церковь и помогать нуждающимся. Запрещено ссориться и поддаваться унынию.

Алена Уткина

