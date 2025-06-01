Физические упражнения могут снизить риск смерти от рака толстой кишки более чем на треть - исследование

Регулярные физические нагрузки могут существенно улучшить выживаемость людей с раком толстой кишки. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

В частности, такие результаты показало международное исследование CO21 CHALLENGE, которое представили на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) и опубликовали в журнале New England Journal of Medicine.

По информации, в исследовании приняли участие 889 человек с раком толстой кишки из шести стран.

Было установлено, что структурированная программа упражнений значительно снижает вероятность рецидива заболевания и улучшает общую продолжительность жизни по сравнению со стандартными рекомендациями.

Сообщается, через пять лет 80% пациентов, которые придерживались индивидуального режима упражнений, излечились от рака по сравнению с 74% тех, кому предлагали только образовательные материалы по вопросам здоровья.

Рост смертности от рака среди женщин в странах Ближнего Востока и Северной Африки связали с потеплением - исследование

Это означает, что риск смерти, рецидива рака или развития нового вида рака был на 28% ниже в группе, которая занималась физическими упражнениями.

Через восемь лет показатели продолжительности жизни составляли 90% в группе, занимавшейся физическими упражнениями, по сравнению с 83% в группе, занимавшейся оздоровительным образованием, что означает снижение риска смерти на 37%.

Профессор Вики Койл, ведущая исследовательница из Великобритании и клинический профессор Университета Квинс в Белфасте, заявила, что исследование дает "четкие и обнадеживающие" доказательства того, что физическая активность может снизить смертность от рака толстой кишки.

Теперь нам необходимо работать с политиками и поставщиками медицинских услуг, чтобы включать физические упражнения в планы лечения там, где это уместно - сказала она.

В благотворительной организации Cancer Research UK заявили, что эти результаты имеют потенциал изменить современные подходы к лечению рака, но подчеркнули: это возможно только при условии достаточного финансирования и кадрового обеспечения в системах здравоохранения.

Исследователи заявили, что необходимы дополнительные исследования для изучения биологических механизмов, лежащих в основе влияния физических упражнений на рак, однако имеющиеся данные уже достаточно убедительны, чтобы побудить к срочным действиям.

Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения