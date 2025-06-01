Физические упражнения могут снизить риск смерти от рака толстой кишки более чем на треть - исследование
Киев • УНН
Международное исследование показало, что программа упражнений снижает риск рецидива рака толстой кишки и улучшает выживание. Через 5 лет 80% пациентов излечились.
Регулярные физические нагрузки могут существенно улучшить выживаемость людей с раком толстой кишки. Об этом сообщает Independent, пишет УНН.
Детали
В частности, такие результаты показало международное исследование CO21 CHALLENGE, которое представили на конференции Американского общества клинической онкологии (ASCO) и опубликовали в журнале New England Journal of Medicine.
По информации, в исследовании приняли участие 889 человек с раком толстой кишки из шести стран.
Было установлено, что структурированная программа упражнений значительно снижает вероятность рецидива заболевания и улучшает общую продолжительность жизни по сравнению со стандартными рекомендациями.
Сообщается, через пять лет 80% пациентов, которые придерживались индивидуального режима упражнений, излечились от рака по сравнению с 74% тех, кому предлагали только образовательные материалы по вопросам здоровья.
Рост смертности от рака среди женщин в странах Ближнего Востока и Северной Африки связали с потеплением - исследование27.05.25, 11:08 • 2626 просмотров
Это означает, что риск смерти, рецидива рака или развития нового вида рака был на 28% ниже в группе, которая занималась физическими упражнениями.
Через восемь лет показатели продолжительности жизни составляли 90% в группе, занимавшейся физическими упражнениями, по сравнению с 83% в группе, занимавшейся оздоровительным образованием, что означает снижение риска смерти на 37%.
Профессор Вики Койл, ведущая исследовательница из Великобритании и клинический профессор Университета Квинс в Белфасте, заявила, что исследование дает "четкие и обнадеживающие" доказательства того, что физическая активность может снизить смертность от рака толстой кишки.
Теперь нам необходимо работать с политиками и поставщиками медицинских услуг, чтобы включать физические упражнения в планы лечения там, где это уместно
В благотворительной организации Cancer Research UK заявили, что эти результаты имеют потенциал изменить современные подходы к лечению рака, но подчеркнули: это возможно только при условии достаточного финансирования и кадрового обеспечения в системах здравоохранения.
Исследователи заявили, что необходимы дополнительные исследования для изучения биологических механизмов, лежащих в основе влияния физических упражнений на рак, однако имеющиеся данные уже достаточно убедительны, чтобы побудить к срочным действиям.
Вызывает не менее 16 различных типов рака: терапевт о вреде курения31.05.25, 09:00 • 104033 просмотра