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Рост смертности от рака среди женщин в странах Ближнего Востока и Северной Африки связали с потеплением - исследование

Киев • УНН

 • 630 просмотра

В 17 странах Ближнего Востока и Северной Африки фиксируют рост заболеваемости раком среди женщин. Это связывают с повышением средней температуры, загрязнением воздуха и другими факторами.

Рост смертности от рака среди женщин в странах Ближнего Востока и Северной Африки связали с потеплением - исследование

В 17 странах Ближнего Востока и Северной Африки в период с 1998 по 2019 годы зафиксирован рост заболеваемости раком и смертности среди женщин. Ученые связывают его с повышением среднегодовой температуры на планете. Об этом пишет УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Public Health, обнаружили, что в 17 странах Ближнего Востока и Северной Африки, с 1998 по 2019 годы, с повышением среднегодовой температуры на каждый градус Цельсия, наблюдался рост заболеваемости раком среди женщин.

В течение 21 года заболеваемость онкологией выросла с 173 до 280 случаев на 100 тысяч населения. А смертность увеличилась с 171 до 332 случаев на 100 тысяч женщин.

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За указанный период больше всего выросло количество выявленных случаев рака яичников, молочной железы, матки и шейки матки. Исследователи связывают эти тенденции с влиянием климатических изменений, в частности повышением температуры, загрязнением воздуха, увеличением ультрафиолетового излучения и ограниченным доступом к медицинским услугам для женщин в регионе.

Хотя увеличение на каждый градус является умеренным, его совокупное влияние на общественное здоровье является значительным 

- считает доктор Вафаа Абуэльхейр Матара из Американского университета в Каире.

Специалист подчеркнула необходимость предусмотреть адаптацию к изменениям климата в национальных стратегиях стран по борьбе с раком.

Справка

Исследование охватывало 17 стран: Алжир, Бахрейн, Египет, Иран, Ирак, Иорданию, Кувейт, Ливан, Ливию, Марокко, Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Сирию, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты и Палестину. Эти страны уже испытывают значительное влияние, связанное с глобальным потеплением. Прогнозируется, что к 2050 году температура в регионе вырастет еще на 4°C.

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Напомним

Предыдущие исследования также указывают на связь между изменениями климата и повышенным риском развития рака из-за воздействия загрязнения воздуха, ультрафиолетового излучения и нарушения доступа к медицинским услугам. Эти факторы особенно влияют на уязвимые группы населения, включая женщин в регионах с ограниченными ресурсами.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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