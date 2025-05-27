Зростання смертності від раку серед жінок у країнах Близького Сходу й Північної Африки пов'язали з потеплінням - дослідження

$41.570.06
47.300.30
ukenru
Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку
Ексклюзив
08:04 • 9938 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 57767 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 144607 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 131727 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 147348 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Ексклюзив
26 травня, 08:54 • 148081 перегляди

Манікюр і педикюр: головні тренди літа 2025

26 травня, 08:18 • 105883 перегляди

Над Україною під час атаки рф збили 9 з 9 ракет та знешкодили 288 з 355 дронів

Ексклюзив
26 травня, 06:37 • 98112 перегляди

Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування

Ексклюзив
26 травня, 06:19 • 88370 перегляди

Тиждень ясності та проривів: астропрогноз для всіх знаків Зодіаку на 26 травня - 1 червня

25 травня, 15:04 • 82655 перегляди

Зеленський ввів санкції проти сина Богуслаєва, Мосійчука та кримінальних авторитетів

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
72%
746мм
Популярнi новини

Німеччина не змінювала обмеження дальності ударів по рф - віцеканцлер

26 травня, 23:45 • 126159 перегляди

Мешканці двох районів Києва у вівторок можуть залишитися без води: пояснення КМДА

27 травня, 00:50 • 59735 перегляди

ISW: росія нарощує виробництво "шахедів" та збільшує запаси ракет, готуючись до тривалої війни проти України та НАТО

27 травня, 01:27 • 47497 перегляди

Відсторонений від виборів президента Румунії проросійський Джорджеску йде з політики - звернення

27 травня, 01:58 • 42096 перегляди

Голова МЗС Німеччини відкинув критику рф після зняття обмежень на далекобійні удари

06:05 • 38250 перегляди
Публікації

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 107855 перегляди

Здоров'я в подорожах Європою: практичні поради для мандрівників

24 травня, 08:00 • 498538 перегляди

Прозора справа: команда УНН перевірила техніку, якою користується щодня, на предмет легального ввезення в Україну
Ексклюзив

23 травня, 14:43 • 531392 перегляди

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій

23 травня, 07:04 • 480277 перегляди

Україна в умовах протидії російській агресії не може допустити затяжної системної кризи авіаційної галузі

22 травня, 14:24 • 569565 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Фрідріх Мерц

Петтері Орпо

Ульф Крістерссон

Йонас Гахр Сторе

Кейр Стармер

Актуальні місця

Швеція

Угорщина

Київ

Данія

Ватикан

Реклама
УНН Lite

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

08:52 • 4242 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

07:08 • 14216 перегляди

Лебедина історія: як пернаті мандрівники зупинили рух на трасі

26 травня, 16:12 • 45650 перегляди

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

26 травня, 15:51 • 69538 перегляди

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

25 травня, 10:11 • 192779 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Дія (сервіс)

Bayraktar TB2

Dassault Rafale

Tesla Model Y

Зростання смертності від раку серед жінок у країнах Близького Сходу й Північної Африки пов'язали з потеплінням - дослідження

Київ • УНН

 • 1100 перегляди

У 17 країнах Близького Сходу та Північної Африки фіксують зростання захворюваності на рак серед жінок. Це пов'язують з підвищенням середньої температури, забрудненням повітря та іншими факторами.

Зростання смертності від раку серед жінок у країнах Близького Сходу й Північної Африки пов'язали з потеплінням - дослідження

У 17 країнах Близького Сходу та Північної Африки у період з 1998 по 2019 роки зафіксоване зростання захворюваності на рак та смертності серед жінок. Науковці пов'язують його з підвищенням середньорічної температури на планеті. Про це пише УНН з посиланням на Washington Post.

Деталі

Автори дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Public Health, виявили, що у 17 країнах Близького Сходу та Північної Африки, з 1998 по 2019 роки, з підвищенням середньорічної температури на кожен градус Цельсія, спостерігалося зростання захворюваності на рак серед жінок.

Впродовж 21 року захворюваність на онкологію зросла з 173 до 280 випадків на 100 тисяч населення. А смертність збільшилася з 171 до 332 випадків на 100 тисяч жінок.

ВООЗ прогнозує зростання кількості випадків онкологічних захворювань більш ніж на 75% до 2050 року01.02.24, 17:28 • 22725 переглядiв

За вказаний період найбільше зросла кількість виявлених випадків раку яєчників, молочної залози, матки та шийки матки. Дослідники пов'язують ці тенденції з впливом кліматичних змін, зокрема підвищенням температури, забрудненням повітря, збільшенням ультрафіолетового випромінювання та обмеженим доступом до медичних послуг для жінок у регіоні.

Хоча збільшення на кожен градус є помірним, його сукупний вплив на громадське здоров'я є значним 

- вважає доктор Вафаа Абуельхейр Матара з Американського університету в Каїрі.

Фахівчиня наголосила на необхідності передбачити адаптацію до змін клімату в національних стратегіях країн щодо боротьби з раком.

Довідка

Дослідження охоплювало 17 країн: Алжир, Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Йорданію, Кувейт, Ліван, Лівію, Марокко, Оман, Катар, Саудівську Аравію, Сирію, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати та Палестину. Ці країни вже зазнають значного впливу, пов'язаного з глобальним потеплінням. Прогнозується , що до 2050 року температура в регіоні зросте ще на 4°C.

Зміна клімату загрожує системі донорства крові - дослідження17.04.25, 10:04 • 4888 переглядiв

Нагадаємо

Попередні дослідження також вказують на зв'язок між змінами клімату та підвищеним ризиком розвитку раку через вплив забруднення повітря, ультрафіолетового випромінювання та порушення доступу до медичних послуг. Ці фактори особливо впливають на вразливі групи населення, включаючи жінок у регіонах з обмеженими ресурсами.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Здоров'яПогода та довкілля
The Washington Post
Ірак
Ліван
Йорданія
Марокко
Туніс
Лівія
Сирія
Алжир
Саудівська Аравія
Катар
Кувейт
Бахрейн
Оман
Об'єднані Арабські Емірати
Єгипет
Іран
Brent
$64.21
Bitcoin
$109,699.20
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,325.45
Ethereum
$2,635.72