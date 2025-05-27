Зростання смертності від раку серед жінок у країнах Близького Сходу й Північної Африки пов'язали з потеплінням - дослідження

У 17 країнах Близького Сходу та Північної Африки фіксують зростання захворюваності на рак серед жінок. Це пов'язують з підвищенням середньої температури, забрудненням повітря та іншими факторами.

У 17 країнах Близького Сходу та Північної Африки у період з 1998 по 2019 роки зафіксоване зростання захворюваності на рак та смертності серед жінок. Науковці пов'язують його з підвищенням середньорічної температури на планеті. Про це пише УНН з посиланням на Washington Post. Деталі Автори дослідження, опублікованого в журналі Frontiers in Public Health, виявили, що у 17 країнах Близького Сходу та Північної Африки, з 1998 по 2019 роки, з підвищенням середньорічної температури на кожен градус Цельсія, спостерігалося зростання захворюваності на рак серед жінок. Впродовж 21 року захворюваність на онкологію зросла з 173 до 280 випадків на 100 тисяч населення. А смертність збільшилася з 171 до 332 випадків на 100 тисяч жінок. ВООЗ прогнозує зростання кількості випадків онкологічних захворювань більш ніж на 75% до 2050 року За вказаний період найбільше зросла кількість виявлених випадків раку яєчників, молочної залози, матки та шийки матки. Дослідники пов'язують ці тенденції з впливом кліматичних змін, зокрема підвищенням температури, забрудненням повітря, збільшенням ультрафіолетового випромінювання та обмеженим доступом до медичних послуг для жінок у регіоні. Хоча збільшення на кожен градус є помірним, його сукупний вплив на громадське здоров'я є значним - вважає доктор Вафаа Абуельхейр Матара з Американського університету в Каїрі. Фахівчиня наголосила на необхідності передбачити адаптацію до змін клімату в національних стратегіях країн щодо боротьби з раком. Довідка Дослідження охоплювало 17 країн: Алжир, Бахрейн, Єгипет, Іран, Ірак, Йорданію, Кувейт, Ліван, Лівію, Марокко, Оман, Катар, Саудівську Аравію, Сирію, Туніс, Об'єднані Арабські Емірати та Палестину. Ці країни вже зазнають значного впливу, пов'язаного з глобальним потеплінням. Прогнозується , що до 2050 року температура в регіоні зросте ще на 4°C. Зміна клімату загрожує системі донорства крові - дослідження Нагадаємо Попередні дослідження також вказують на зв'язок між змінами клімату та підвищеним ризиком розвитку раку через вплив забруднення повітря, ультрафіолетового випромінювання та порушення доступу до медичних послуг. Ці фактори особливо впливають на вразливі групи населення, включаючи жінок у регіонах з обмеженими ресурсами.