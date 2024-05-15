Зміна клімату все більше загрожує здоров’ю людей - агенція ЄС про стан довкілля

У звіті, опублікованому в середу, Європейське агентство з навколишнього середовища попередило, що кліматична криза посилює повені та посухи, а також знижує якість води. Це становить все більшу загрозу для здоров'я людей. Про це пише УНН із посиланням на The European Environment Agency.

Деталі

Зміна клімату призводить до збільшення кількості повеней і посух та погіршення якості води. Це становить зростаючу загрозу для здоров'я людей

Агентство ЄС, розташоване у Копенгагені застерігає, - зміна клімату призведе до ще більш екстремальних погодних умов для людей, з серйозними наслідками для здоров'я. Люди похилого віку, діти, люди зі слабким здоров'ям, малозабезпечені, фермери та рятувальники найбільше страждають від повеней, посух, лісових пожеж, а також хвороб і патогенів, що передаються через воду.

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ЕЕА закликає до швидких дій і кращої координації між урядами та органами влади з метою мінімізації або уникнення ризиків для здоров'я.

Доповнення

Кожен восьмий європеєць живе в зоні ризику затоплення, зазначає Euronews.

За останні 40 років повені забрали 5582 життя, а лісові пожежі забрали 702 життя, і, схоже, небезпека зростає – інформує служба новин.

Александра Казмерчак, експерт зі зміни клімату та охорони здоров’я Європейського агентства з навколишнього середовища, розповідає Euronews:

"Багато видів економічної діяльності в Європі все ще ведеться в заплавах. Наприклад, близько 15 відсотків промислових підприємств у Європі знаходяться в заплавах. Звичайно, така інфраструктура, як очисні споруди, також розташована нижче за течією. третина з них у Європі розташована в заплавах".

Згідно зі звітом ЕЕА, 11 відсотків європейських лікарень також розташовані у вразливих районах.

Олександра Казмерчак попереджає:

Основним наслідком є ​​те, що це вплине на сільське господарство та виробництво харчових продуктів у 2022 році. Виробництво кукурудзи, зернових та оливкової олії, наприклад, різко впало, особливо в південній Європі. За нашими оцінками, близько 9 мільярдів євро втрат щороку" посуха вплине на сільське господарство, громадське водопостачання та енергетичний сектор