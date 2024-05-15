Изменение климата все больше угрожает здоровью людей - агентство ЕС о состоянии окружающей среды

В отчете, опубликованном в среду, Европейское агентство по окружающей среде предупредило, что климатический кризис усиливает наводнения и засухи, а также снижает качество воды. Это представляет все большую угрозу для здоровья людей. Об этом пишет УНН со ссылкой на The European Environment Agency.

Детали

Изменение климата приводит к увеличению количества наводнений и засух и ухудшению качества воды. Это представляет растущую угрозу для здоровья людей - говорится в отчете European Environment Agency (ЕЕА).

Агентство ЕС, расположенное в Копенгагене предостерегает, - изменение климата приведет к еще более экстремальным погодным условиям для людей, с серьезными последствиями для здоровья. Пожилые люди, дети, люди со слабым здоровьем, малообеспеченные, фермеры и спасатели больше всего страдают от наводнений, засух, лесных пожаров, а также болезней и патогенов, передающихся через воду.

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ЕЕА призывает к быстрым действиям и лучшей координации между правительствами и органами власти с целью минимизации или избежания рисков для здоровья.

Дополнение

Каждый восьмой европеец живет в зоне риска затопления, отмечает Euronews.

За последние 40 лет наводнения унесли 5582 жизни, а лесные пожары унесли 702 жизни, и, похоже, опасность растет - информирует служба новостей.

Александра Казмерчак, эксперт по изменению климата и здравоохранению Европейского агентства по окружающей среде, рассказывает Euronews:

"Многие виды экономической деятельности в Европе все еще ведется в поймах. Например, около 15 процентов промышленных предприятий в Европе находятся в поймах. Конечно, такая инфраструктура, как очистные сооружения, также расположена ниже по течению. треть из них в Европе расположена в поймах".

Согласно отчету ЕЕА, 11 процентов европейских больниц также расположены в уязвимых районах.

Александра Казмерчак предупреждает:

Основным следствием является то, что это повлияет на сельское хозяйство и производство пищевых продуктов в 2022 году. Производство кукурузы, зерновых и оливкового масла, например, резко упало, особенно в южной Европе. По нашим оценкам, около 9 миллиардов евро потерь ежегодно" засуха повлияет на сельское хозяйство, общественное водоснабжение и энергетический сектор - говорит специалист.

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